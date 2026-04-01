Peste 10 milioane de lei pentru un constructor din Satu Mare care va restaura Casa Rusănescu.Casa Căsătoriilor devine Muzeul Personalităţilor

În sfârșit, Casa Rusănescu, cunoscută drept Casa Căsătoriilor și-a găsit constructorul.

După poticneli și mai multe scumpiri, lucrările de restaurare au fost atribuite unui constructor din Satu Mare, EURAS ca lider și unor subcontractanți (-TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG SRL, pentru „Reţele electrice, Instalaţii electrice, Sistem voce-date, Sistem video-supraveghere, Sistem anti-efracţie, Instalaţii detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, Sistem control acces, Sistem sonorizare ambientală, Kit alarmare şi semnalizare grup sanitar persoane cu dizabilitaţi”, în valoare de 1.180.702,55 lei (excl. TVA). -SERCOP ADN, pentru Instalaţii hidranţi interiori şi Instalaţie de utilizare gaze naturale, în valoare de 27.703,26 lei (excl. TVA). -SCHINDLER ROMANIA S.R.L, pentru procurare şi montare asscensor, în valoare de 166.595,00 lei (excl. TVA).

La licitație a mai participat și un operator economic din Craiova, CAS OFFICE ARHITECT, însă oferta acestuia nu a fost desemnată câștigătoare.

Licitație

Lucrările au fost scoase la licitație în septembrie anul trecut. Valoarea estimată a contractului depășește 10,15 milioane de lei ( Valoarea totală estimata a lucrărilor a fost de 10.153.210.14 de lei, iar Valoarea totală a contractului/lotului este de 9.088.063.75 de lei.), finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia.

Proiectul prevede intervenții asupra imobilului istoric, în baza unui caiet de sarcini și a unei documentații tehnice deja elaborate. Scopul declarat este transformarea clădirii într-un spațiu muzeal și expozițional, cu accent pe personalități locale și pe activități culturale.

Lucrările vizează o clădire cu valoare istorică, însă implementarea efectivă va depinde de calitatea execuției și de modul în care proiectul va fi gestionat ulterior. În lipsa unei strategii clare de utilizare și promovare, există riscul ca investiția să nu își atingă pe deplin obiectivele declarate. Lucrările ar urma să se finalizeze în 2029.

Multe poticneli

Ideea municipalității de a transforma Casa Căsătoriilor în muzeu datează de prin anul 2017. Primăria Craiova și-a propus, în 2017, să restaureze Casa Rusănescu, cunoscută de craioveni drept Casa Casătoriilor. A realizat un Studiu de Fezabilitate (SF) din care au rezultat costurile investiției – circa 11 milioane de lei, a obținut și fonduri europene nerambursabile. Consiliul Local (CL) a aprobat, un an mai târziu, și contribuția municipalității la acest proiect – circa 1,2 milioane de lei, din care 200.000 de lei partea de cofinanțare a proiectului

Potrivit cererii de finanțare, imobilul urma să fie transformat într-un muzeu. Socoteala s-a dovedit până la urmă alta, iar proiectul a luat o altă turnură.

În 2020 valoarea crește

Noua valoare a proiectului, actualizată în septembrie 2020, a fost de 16.917.092,71 lei inclusiv TVA. Din care valoarea eligibilă – 10.037.385,95 lei, iar valoarea neeligibilă – 6.879.706,76 lei. Plus cei 200.747,72 lei – cofinanțarea beneficiarului (UAT Municipiul Craiova). Asta însemna ca din bugetul local proiectul să consume suma de 7.080.454,48 lei. Per total, în urma întocmirii documentației de proiectare a rezultat o majorare a valorii investiției cu 52,4% .Astfel, costul total cu forța de muncă ar fi crescut cu 2.584.829,73 lei, respectiv de la 1.719.218,01 lei (la faza DALI din decembrie 2017) la 4.304.047,74 lei la faza PAC, PT, DALI actualizat în septembrie 2020.

În documentație se specifică faptul că s-a dublat costul cu forța de muncă aferent personalului estimat a fi încadrat cu salariul de baza minim brut pe țară. De asemenea, manopera cu salariul mediu ar fi crescut de la 166.651,36 lei la 277.974,47 lei. Manopera de restaurare a crescut și ea de la 343.397,87 lei la 1.588.444,85 lei. Costurile ridicate şi discuţiile aprinse în Consiliu Local au determinat administraţia lcoală să renunţe la ideea de-a transforma imobilul în muzeu.

Scumpire

În 2024, transformarea Casei Căsătoriilor în Muzeul Personalităţilor este repusă pe tapet. Actualizarea expertizei tehnice și proiectului tehnic de execuție, a condus la noi indicatori tehnico-economici ai investiție. În primul rând a crescut valoarea toatală a lucrărilor, ajungând la 24.457.697,10 de lei cu TVA, respectiv 20.570.325,68 de lei fără TVA. În al doilea rând, durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 24 de luni. În urma intrevențiilor propuse, în clădire vor fi, la parter, două săli de expoziție, două săli de evenimente culturale, o sală dedicată unei personalități craiovene și un spațiu info pliante, foto și albume. La etaj se vor compartimenta șase săli de expoziție și o sală multifuncțională.

Clădire, monument istoric

Clădirea este situată la intersecția Calea Unirii cu b-dul Știrbei Voda, în zona centrală a orașului. Are doua fațade la trotuarele celor două străzi, a treia către curtea proprie și cea de a patra, perpendiculară pe Calea Unirii, Suprafața terenului este de 580,0 mp. Construcția P+1, este formată dintr-un singur corp de clădire edificat la sfârșitul sec. al XIX-lea, în anul 1890. Casa Rusănescu (Casa Căsatoriilor) este o cladire de patrimoniu de interes local, monument istoric de importanța B, care apare în Lista Monumentelor istorice al Ministerului Culturii. Casa a aparținut boierului craiovean Stefan D. Rusănescu, și se află în stare de degradare atât la interior, cât și la exterior.