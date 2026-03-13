Bani publici pentru proiecte „civice” și festivaluri: Primăria Craiova împarte finanțări ONG-urilor



Primăria Craiova a pus pe masă un nou Regulament prin care stabilește cum vor fi împărțiți banii din bugetul local către organizațiile neguvernamentale. Programul funcționează în baza Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice și prevede acordarea unor finanțări nerambursabile pentru proiecte considerate de interes public.



Pe scurt, ONG-urile pot primi între 8.000 și 65.000 de lei pentru diferite inițiative. Banii nu trebuie returnați, însă proiectele trebuie să se încadreze în domeniile stabilite de administrația locală și să fie aprobate în urma evaluării.



Proiecte sociale și civice – până la 45.000 de lei



În domeniul educației civice, mediului și asistenței sociale, finanțările pot varia între 8.000 și 45.000 de lei. Pe hârtie, lista obiectivelor este generoasă: prevenirea consumului de droguri, promovarea voluntariatului, protecția mediului, sprijinirea persoanelor vulnerabile sau implicarea comunității în rezolvarea problemelor sociale.

Autoritățile vor proiecte care să „schimbe mentalități”, să reducă influența negativă a rețelelor sociale asupra tinerilor și să crească gradul de informare al cetățenilor. În același timp, sunt încurajate inițiativele care vizează incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a persoanelor din medii dezavantajate.



Cultura primește cei mai mulți bani



Dacă proiectele sociale au un plafon de 45.000 de lei, domeniul culturii beneficiază de finanțări mai consistente, cuprinse între 25.000 și 65.000 de lei. În această categorie intră aproape orice: de la concerte și festivaluri până la evenimente de tip street art, street food sau spectacole multimedia.

Administrația locală își dorește ca multe dintre aceste evenimente să aibă loc în spații publice frecventate de craioveni, precum Centrul Vechi al Craiovei, Parcul Nicolae Romanescu sau Water Park Craiova. Lista ideilor propuse este lungă: festivaluri de muzică, proiecții de film în aer liber, spectacole stradale, ateliere pentru copii sau show-uri multimedia cu laser și video-mapping.



Între inițiative civice și evenimente de imagine



Pe hârtie, programul urmărește implicarea comunității și dezvoltarea orașului prin parteneriate cu societatea civilă. În practică însă, rămâne de văzut câte dintre proiectele finanțate vor produce efecte reale în comunitate și câte se vor rezuma la evenimente punctuale, spectaculoase, dar trecătoare.

Cert este că, și în acest an, bugetul local al Craiovei va finanța ideile ONG-urilor, iar competiția pentru fonduri promite să fie una intensă. Pentru organizații, programul reprezintă o oportunitate de finanțare. Pentru administrație, este încă un test de transparență în modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Regulamentul a fost publicat pe site-ul primăriei pentru consultare publică, iar persoanele interesate pot să trimită sugestii și observații, până la data de 25 martie a.c.