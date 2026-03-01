Poliția în razie: Tânără de 18 ani, prinsă fără permis la volanul unei mașini sustrase

Seara trecută, începând cu ora 18.00, în zona de competență a Poliției orașului Calafat a fost organizată o acțiune tip „Razie”, cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști ai structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj şi Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova.

Activitățile au vizat prevenirea și combaterea oricăror fapte cu violenţă, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri şi traficului de persoane, asigurarea legalităţii mediului de afaceri și depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

În cadrul activităților, au fost verificate 12 locuri și medii de interes, legitimate peste 90 de persoane și controlate aproximativ 70 de autovehicule. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 38 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 28.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 4 de permise de conducere și retrase 7 certificate de înmatriculare. Totodată, au fost constatate două infracțiuni.

Tânără fără permis de conducere depistată la volanul unui autoturism sustras

În jurul orei 20.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au oprit pentru control pe DJ 561A, în comuna Motăței, un autoturism la volanul căruia a fost identificată o tânără de 18 ani, din comuna Unirea.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânăra nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehiculeDe asemenea, din cercetări a reieșit faptul că aceasta ar fi sustras autoturismul care aparține fratelui sau, fără acordul acestuia, cu scopul de a-l conduce. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosinţă.