Hoţ de combustibil din autoturisme din Craiova, reţinut de poliţişti

Poliţiştii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un bărbat, de 53 de ani, din comuna Vânju Mare, bănuit de comiterea a 12 infracțiuni de furt calificat și a unei infracțiuni de conducere a unui vehicul neînmatriculat.

Ieri, poliţiştii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului bănuit de comiterea faptelor. În urma perchezițiilor, a fost descoperită cantitatea de 240 litri de combustibil, care a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul a fost depistat la domiciliu şi condus la sediul secţiei pentru cercetări.

12 furturi în 2 luni, 240 de litri de combustibil sustras

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 14 decembrie 2025 – 24 februarie 2026, bărbatul ar fi comis 12 acte materiale de furt calificat respectiv ar fi sustras combustibil din autoturime parcate pe raza municipiului Craiova și ar fi condus un autoturism neînmatriculat pe drumurile publice. În urma probatoriului administrat de poliţişti, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză urmează să fie prezent unităţii de parchet cu propunere de arestare preventivă.