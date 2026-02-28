Craiova găzduiește FIRST Tech Challenge – Concursul Regional Sud-Vest dedicat roboticii și inovației



În perioada 28 februarie – 1 martie 2026, Centrul Multifuncțional Craiova devine punctul de întâlnire al pasionaților de tehnologie și robotică, prin organizarea FIRST Tech Challenge – Concursul Regional Sud-Vest Craiova, una dintre cele mai importante competiții educaționale dedicate elevilor din România.



Evenimentul este organizat sub egida organizației internaționale FIRST, în parteneriat cu Nație prin Educație, organizația care coordonează programul în România, și se desfășoară cu sprijinul Primăria Municipiului Craiova.



Aproximativ 400 de elevi, uniți de pasiunea pentru robotică



Competiția reunește aproximativ 400 de elevi din cinci județe, membri ai peste 30 de echipe de liceeni cu vârste între 12 și 18 ani, care își pun în valoare cunoștințele tehnice, creativitatea și spiritul de echipă.

Participanții au proiectat, construit și programat roboți capabili să îndeplinească misiuni complexe într-un joc competitiv desfășurat pe un teren standardizat. Meciurile au loc în format de alianță, unde colaborarea dintre echipe devine la fel de importantă ca performanța tehnologică.



Mai mult decât o competiție tehnică



FIRST Tech Challenge nu înseamnă doar confruntări între roboți. Echipele sunt evaluate și pentru:

designul și inovația soluțiilor tehnice,

documentarea procesului de dezvoltare,

organizarea internă a echipei,

impactul și implicarea în comunitate.

Astfel, competiția promovează competențe esențiale pentru viitor, precum gândirea critică, leadershipul, comunicarea și colaborarea.



Craiova, reprezentată de trei echipe locale



Municipiul Craiova participă activ în competiție prin trei echipe de liceeni:

Soft Hoarders – Colegiul Național „Frații Buzești”

Rasky – Colegiul Național „Elena Cuza”

RoboticsTrav – Liceul „Traian Vuia”

Prezența acestora confirmă interesul tot mai mare al elevilor craioveni pentru domeniile STEM și pentru educația orientată spre tehnologie și inovație.



Educație pentru meseriile viitorului



FIRST Tech Challenge reprezintă unul dintre cele mai ample programe educaționale STEM la nivel internațional, oferind elevilor oportunitatea de a experimenta ingineria într-un cadru practic și competitiv. Pentru mulți participanți, competiția devine primul pas către cariere în robotică, programare, inginerie sau cercetare.

Prin organizarea etapei regionale la Craiova, orașul își consolidează poziția ca centru regional al educației tehnologice și al inițiativelor dedicate tinerilor inovatori.

