Parcările rezidențiale din Craiova, posibile schimbări: propunere pentru acces „la liber” în timpul zilei



Un nou program pentru parcările rezidențiale ar putea fi implementat în Craiova, după ce Teodor Sas, liderul PNL Craiova, a depus un amendament în cadrul ședinței Consiliului Local de joi dimineața. Propunerea vizează reducerea intervalului de exclusivitate pentru titularii locurilor de parcare de reședință și permiterea accesului liber pe timpul zilei.



Locuri rezervate doar noaptea



Concret, amendamentul prevede ca locurile de parcare de reședință să fie rezervate beneficiarilor doar între orele 16:00 și 8:00. În intervalul 8:00 – 16:00, acestea ar urma să fie disponibile pentru orice șofer din municipiu.



„Am și depus un amendament. Propunem ca locul de parcare de reședință să fie rezervat beneficiarului între orele 16:00 și 8:00. Astfel, în intervalul acesta, locul respectiv să poată fi ocupat de orice alt autovehicul din municipiul Craiova. Această solicitare a venit din partea a foarte mulți cetățeni și ar fi benefic atât pentru administrație, cât și pentru comunitate”, a declarat Teodor Sas în plen.



Inițiativa vine pe fondul deficitului de locuri de parcare din mai multe cartiere ale orașului, în special în zonele cu blocuri, unde spațiile disponibile sunt insuficiente raportat la numărul de autoturisme.

Primăria: propunerea va fi reanalizată

Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a precizat că și administrația locală a avut în vedere, într-o primă etapă, un program similar. În forma pusă anterior în transparență decizională, proiectul prevedea ca locurile să fie rezervate titularilor între orele 17:00 și 7:00.

Potrivit viceprimarului, amendamentul depus de liderul PNL conține unele erori de redactare și nu poate fi supus dezbaterii în actuala ședință. Cu toate acestea, autoritățile locale s-au arătat deschise reluării discuțiilor.



„Ne-a atras atenția acest amendament, dar nu poate fi luat în dezbatere astăzi, pentru că are ceva greșit în textul depus. Ideea este că o să facem cumva ca această solicitare să fie luată în considerare pentru ședința următoare. O să punem această propunere în transparență. Ne întoarcem la populație. Vedem ce spune și populația, apoi vom supune atenției Consiliului Local această propunere”, a explicat Dan Păloiu.

Decizia, la votul consilierilor

În perioada următoare, proiectul ar putea fi pus în dezbatere publică, astfel încât craiovenii să își exprime punctul de vedere. În funcție de reacțiile primite și de forma finală a amendamentului, propunerea ar putea fi supusă votului consilierilor locali.

Dacă va fi adoptată, măsura ar însemna ore mai puține de exclusivitate pentru cei care au închiriat un loc de parcare de reședință, dar o utilizare mai eficientă a spațiilor disponibile pe timpul zilei.