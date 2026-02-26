Parcările rezidențiale din Craiova, posibile schimbări: propunere pentru acces „la liber” în timpul zilei

Un nou program pentru parcările rezidențiale ar putea fi implementat în Craiova, după ce Teodor Sas, liderul PNL Craiova, a depus un amendament în cadrul ședinței Consiliului Local de joi dimineața. Propunerea vizează reducerea intervalului de exclusivitate pentru titularii locurilor de parcare de reședință și permiterea accesului liber pe timpul zilei.
Locuri rezervate doar noaptea
Concret, amendamentul prevede ca locurile de parcare de reședință să fie rezervate beneficiarilor doar între orele 16:00 și 8:00. În intervalul 8:00 – 16:00, acestea ar urma să fie disponibile pentru orice șofer din municipiu.
Inițiativa vine pe fondul deficitului de locuri de parcare din mai multe cartiere ale orașului, în special în zonele cu blocuri, unde spațiile disponibile sunt insuficiente raportat la numărul de autoturisme.
Primăria: propunerea va fi reanalizată
Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a precizat că și administrația locală a avut în vedere, într-o primă etapă, un program similar. În forma pusă anterior în transparență decizională, proiectul prevedea ca locurile să fie rezervate titularilor între orele 17:00 și 7:00.
Potrivit viceprimarului, amendamentul depus de liderul PNL conține unele erori de redactare și nu poate fi supus dezbaterii în actuala ședință. Cu toate acestea, autoritățile locale s-au arătat deschise reluării discuțiilor.
Decizia, la votul consilierilor
În perioada următoare, proiectul ar putea fi pus în dezbatere publică, astfel încât craiovenii să își exprime punctul de vedere. În funcție de reacțiile primite și de forma finală a amendamentului, propunerea ar putea fi supusă votului consilierilor locali.
Dacă va fi adoptată, măsura ar însemna ore mai puține de exclusivitate pentru cei care au închiriat un loc de parcare de reședință, dar o utilizare mai eficientă a spațiilor disponibile pe timpul zilei.