Ce facem cu ciorile din Parcul Romanescu? Cum încearcă Primăria Craiova să le gonească

Unii craioveni se plâng că numărul mare al ciorilor aciuate în Parcul Romanescu este supărător. Zgomotul și mizeria pe care acestea o fac nu sunt pe placul multor locuitori ai urbei care merg în parc pentru liniște și recreere. Administrația locală se gândește să pună angajații societății care administrează parcul să le sperie.

Cuiburile de ciori se înmulțesc în parcul Romanescu, iar aleile sunt pline de excrementele acestora, oamenii declarându-se din ce în ce mai agasaţi de prezenţa păsărilor. Parcul Romanescu este o oază de verdeață, liniște și relaxare în Craiova, dar de ani buni, liniștea vizitatorilor este perturbată de coloniile de ciori care au transformat parcul într-un teritoriu propriu. Diminețile și mai ales serile sunt însoțite de un zgomot constant, iar aleile și băncile sunt deseori murdărite de excremente, generând un disconfort real pentru părinții cu copii, sportivi și vârstnici care folosesc zilnic parcul. Ciorile care sunt aici își găsesc peste zi hrană în oraș, cu precădere la groapa de gunoi de la Mofleni, iar seara se întorc în parc și dimineața pleacă spre sursa de hrană. Drept urmare, o plimbare în parc se poate transformă oricând în una neplăcută. Nu o dată, craiovenii care s-au plimbat pe alei s-au ales cu găinaţ pe cap sau haine, dar cel mai supărător rămâne zgomotul, croncăitul continuu.

Cu ani în urmă, locul preferat al ciorilor era Parcul Tineretului, însă, de ceva timp acestea au migrat în Parcul Romanescu. Ciorile întâlnite în parcurile şi grădinile publice din Craiova, în special în Parcul Romanescu şi Parcul Tineretului, unde îşi au şi locurile de cuibărire, aparţin în principal speciilor Corvux frugilegus (cioara de semănătură) şi corvux monedula (stăncuţa), spun specialiștii. Din păcate acestea sunt ocrotite prin lege și nu pot fi împușcate.

Greu de stârpit

Reprezentații autorităților locale cunosc problema, dar spun că nu au prea multe variante să alunge aceste păsări.

“Problema ciorilor este aceeași în fiecare an. Într-adevăr, crează un disconfort pentru populație,dar din păcate, legislația actuală din România interzice uciderea ciorilor. În octombrie 2025 a fost depus în Parlament un proiect de lege la cererea agricultorilor, lege care ar permite doar uciderea ,,ciorilor de semănătură,,.

Ciorile care apar sporadic în Craiova și Parcul Romanescu migrează de pe Depozitul Ecologic de la Mofleni. Reprezentanții SC Eco Urbis, societatea care administrează Parcul Romanescu, s-au consultat cu alte administrații din țară care se confruntă cu aceeași problemă și au ajuns la concluzia că în lipsa unei legi care să permită uciderea ciorilor, orice altă variantă este fără efect. Orice dispozitiv care produce sunete sau lumini puternice devin ineficiente în scurt timp, ciorile adaptându-se ușor la orice factor de stres. Din experiența anilor trecuți, pe perioada iernii ciorile migrează pe perioada nopții în Parcul Romanescu, însă, odată cu venirea primăverii se mută definitiv pe groapa de gunoi”, spune viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu.

Acesta spune că ar mai fi o variantă, să pună angajații societății care administrează parcul să le sperie.



“Singura metodă care ar putea fi eficientă pentru înlăturarea ciorilor din parc pe timpul nopții este ca salariații Eco Urbis să patruleze noaptea, făcând zgomote puternice și luminând copacii. O să încercăm și această variantă, cu toate că Parcul Romanescu are peste 90 de hectare”.

Ciorile sunt o problemă nerezolvată de ani de zile în mai multe orașe din țară. Administrațiile locale au încercat tot felul de metode: sisteme sonice, ultrasonice, laser și cu gel optic, păsări de pradă, și produse pirotehnice.