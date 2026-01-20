Continuă scandalul pe căldura Craiovei. Olguța Vasilescu îl contrazice pe președintele PNL Dolj. Primarul din Oradea intră și el în „horă”

Continuă scandalul pe căldura Craiovei. Olguța Vasilescu, i-a răspuns, astăzi, președintelui PNL Dolj, Ștefan Stoica, care o acuzase ieri că îi lipsește complet bunul-simț, că nu a efectuatii investiții în sistemul de termoficare, că a pierdut contracte și că a piedut licitațiii din incompetență. „Mă întrebam când bagă si Fane Stoica de la PNL capul în poza termoficării să ne dea lecții… Nu de alta, dar nu îi putea lăsa doar pe useriști să se întrebuințeze până într-acolo încât să ceară sprijinul colegilor de partid din toate cătunele țării”, a spus primarul Craiovei care a prezentat apoi ceea ce a numit „ADEVĂRATA istorie a termoficării din oraș”.

Ce a spus Stefan Stoica ieri

„Nu poți să conduci un oraș din 2012 până în prezent, iar partidul tău să fie 11 ani la guvernare, și tu să spui că locuitorii orașului tău îngheață în case din cauza unui om care este premier de o jumătate de an! Adică, poți, dacă îți lipsește complet bunul-simț“. Stoica a emis, ieri, un comunicat intitulat „Lecția de ipocrizie, la catedră Lia Olguța Vasilescu!“,încare vorbește despre evenimentele care au dus la falimentul Termo Craiova, în ultimii 11 ani de mandat ai primarului Lia Olguța Vasilescu, despre datorii neplătite, investiții neefectuate, licitații nefinalizate din lipsă de competență și contracte pierdute.

Ce i-a răspuns Olguța Vasilescu

„Mă întrebam când bagă si Fane Stoica de la PNL capul în poza termoficării să ne dea lecții… Nu de alta, dar nu îi putea lăsa doar pe useriști să se întrebuințeze până într-acolo încât să ceară sprijinul colegilor de partid din toate cătunele țării să își dea cu părerea despre energia termică de la Craiova. Care, apropo, funcționează. Făceți-le măcar o informare înainte să le dați drumul în on line să înjure! Acum e căldură, dar au fost avarii și nu mai vrem să fie! Trebuie însă să vă amintesc, domnule Stoica, ADEVĂRATA istorie a termoficării din oraș”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook. Apoi înșiruie, din perspectiva proprie, explicații în 10 puncte.

Cele 10 puncte ale istoriei din perspectiva primarului

„1. Eu, când am devenit primar, datoria regiei de termoficare către CEO era de 50 milioane de euro!!! Și am devenit primar într-un oraș care avea steaguri portocalii pe fiecare stâlp, iar datoria se acumulase când doi viceprimari erau la cârma orașului. Mai știți din ce partid erau, domnule Stoica?

2. De la momentul venirii mele ca primar nu au mai existat facturi restante către CEO. În niciun an. Evident, datoria veche se rostogolea și producea penalități.

3. Când regia a intrat în faliment, aveam deja pregătită noua societate. Iar doamna Nicolăiță a preluat conducerea Termo Urban. De la 700 de angajați cât avea vechea Termoficare a ajuns, sub conducerea ei, la 70 vara și 200 iarna, fiind pe profit cât a condus-o ea. Asta dacă e să vorbim de performanță… Și anul acesta va închide cel mai probabil pe profit.

4. Desprinderea Electrocentrale Craiova de CEO s-a făcut sub ministeriatul domnului Virgil Popescu. Știți cumva de la ce partid e? Eu am aflat DIN PRESĂ că se va separa Craiova de CEO! Am solicitat consultări și a venit o doamnă care îmi explica faptul că nu trebuia să ne consulte pe noi, fiindcă e societatea guvernului. Ați citit bine? A guvernului…

5. Am solicitat o audiență la ministrul Popescu și am transmis niște cereri ca această companie guvernamentală să poată să reziste, totuși. Adică: 200 milioane capital de lucru, reprezentând plata salariilor și a certificatelor de carbon până la încasarea primelor facturi după perioada iernii, cărbune la prețul CEO, 2 locomotive să se poată transporta marfa etc. A promis că așa va fi. Doar a promis! Nimic din ce ne-am înțeles nu a mai rămas în picioare. De fapt, ca să salveze CEO, care primise ajutor de stat, a promis Comisiei Europene că va face reformă. Și reforma a fost că a pus tot balastul, inclusiv datoriile vechii Termoficări, în cârca noii societăți de la Craiova.

Olguța îl laudă pe Burduja, fost ministru liberal

6. La venirea domnului Burduja, pentru care am tot respectul fiindcă a fost SINGURUL liberal care ne-a dat o mână de ajutor, am încercat să găsim soluții cu noua societate. Mi-a cerut să o preia primăria. Am spus că nu pot prelua un mort, că am avut în curte și vechea Termoficare. Că ar fi mai bine să fac o nouă societate. M-a asigurat atunci că prin PNRR se vor aloca fonduri. Am sprijinit cu ce am putut să se întâmple asta: avize, autorizații etc. Din păcate, la licitație nu s-a prezentat nimeni. Și acum am înțeles și de ce: doar o treime din bani venea din fonduri europene, două trebuia să le pună ministerul.

7. Nu a existat premier, cât timp am fost eu primar să nu aloce bani pentru reparații la propriile societăți, cum se întâmplă, din păcate, acum. Nu a existat memorandum depus de vreun ministru care să nu intre pe ordinea de zi a guvernului. Dacă se făceau reparațiile anuale atunci când a cerut acest lucru ministrul Ivan sau se luau cazanele de rezervă, nu se ajungea aici.

8. Îmi reproșați că nu am venit cu altă soluție de încălzire a orașului. Am vrut. Doar că de la minister mi s-a spus că asta ar însemna să băgăm în faliment Electrocentrale, COMPANIE DE STAT, care este vitală pentru sistemul energetic. Chiar și la acest moment, acum două luni, când am anunțat în minister că renunțăm la Electrocentrale și mergem pe altă soluție, un director îmi spunea că nu e bine, că le încurcă lor PNRR-ul! „Ce PNRR, domnule, că AȚI RATAT PROIECTUL!”- i-am replicat. Păi că e jalon. „Și nu ați știut până acum că e jalon?” Nu eu am ratat proiectul, că nu primăria a accesat fondurile.

9. Sincer, mă așteptam ca în loc de reproșuri și minciuni, să dați o mână de ajutor la colegul dvs de partid să își îndeplinească obligațiile. Ale lui, nu ale Primăriei. La Ilie Bolojan mă refer. Fiindcă Electrocentrale e în curtea lui. Și dacă nu îi pasă de craioveni, măcar de banii pe care îi dă firma Ford Otosan bugetului de stat să îi pese și de energia electrică pe care o produce, mai ales că e o perioadă complicată pentru sistemul energetic.

10. Reproșați că nu s-au făcut investiții deloc în sistemul de termoficare de către primărie. S-au făcut. Și anul acesta s-a lucrat până în noiembrie, în Rovine, iar lucrările vor fi reluate în primăvară. Avariile pe care le vedeți că au loc sunt tot la conductele primare, ale societății Electrocentrale, nu ale Termo Urban, care e doar DISTRIBUITOR de energie. E drept că noi nu am fost atât de norocoși să primim din fondul de rezervă atâția bani de la bugetul de stat câți a primit Oradea. Știți ce e fondul de rezervă? Ăla despre care spuneți că l-a aruncat Ciolacu pe prostii. Poate că aveți și dvs dreptate măcar aici!”. Acestea sunt cele 10 puncte ale adevarului despre termoficarea Craiovei, din perspectiva primarului Olguta Vasilescu.

Ce spune primarul Oradei

Pentru ca tot a vorbit despre Oradea, primarul de acolo, Florin Birta, a scris, aseara, urmatoarele pe pagina sa de Facebook:

„Diferenta dintre Oradea și Craiova în ceea ce privește sistemul de termoficare. Aceeași muzică dar rezultate diferite. Ultimul atac dinspre PSD spune despre Ilie Bolojan că „nu cântă din același playlist” și că ar putea veni momentul să „schimbăm lăutarul”. O metaforă interesantă. Doar că realitatea din teren spune altceva.

La Oradea, „lăutarul” a cântat pe note clare: investiții, fonduri europene, modernizare și sisteme care funcționează. Rezultatul: oamenii au căldură. La Craiova, unde playlistul politic pare mereu respectat, sistemul de termoficare a rămas vechi, fragil și dependent de improvizații. Rezultatul: frig, avarii și explicații televizate. Astăzi, Ilie Bolojan încearcă să facă la nivel de țară ceea ce a făcut la Oradea. Mai puțin spectacol, mai multă administrație. Mai puține scuze, mai multă muncă. Mai puțină politică, mai multă infrastructură.

Poate că problema nu e că Bolojan nu “cântă” din playlist, poate problema e că de ani de zile, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare. Când administrația devine spectacol iar politica se face lăutărește, nu e de mirare că la primul ger, se oprește muzica”, a scris Birta.