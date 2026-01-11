Căldura Craiovei: Celulă de criză la Ministerul Energiei

Ministrul Energiei a dispus ieri, de urgență, constituirea unei celule de criză după ce producătorul de energie termică al Craiovei, SE Craiova, aflat în subordinea ministerului, a anunțat că nu mai poate furniza căldură și apă caldă la parametri din cauza unei avarii tehnice. Concret, cele două cazane ale SE Craiova au cedat din nou după ce suferiseră o altă defecțiune majoră cu câteva zile în urmă.

Ministerul Energiei a anunțat pe pagina de Facebookcă monitorizează situația de la Craiova după ce Electrocentrale Craiova a l-a informat că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în rețeaua de termoficare.

„Ministrul Bogdan Ivan a dispus, de urgență, constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situației și identificarea soluțiilor necesare pentru reluarea funcționării în condiții de siguranță, la parametrii optimi şi în cel mai scurt timp posibil. Pe baza analizelor efectuate în cadrul celulei de criză, regimul normal de funcționare va fi restabilit la nivelul întregii rețele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12:00. Conducerea companiei a precizat că reducerea temperaturii agentului termic livrat către consumatori va fi resimțită treptat și diferențiat, în funcție de distanța față de sursă și de poziționarea punctelor termice în rețea”, se arată în informarea ministerului.

Ce spune ministerul despre situația Electrocentrale Craiova

Electrocentrale Craiova se află în procedură de insolvență începând cu data de 15 decembrie, situație care a generat constrângeri semnificative asupra capacității de operare și de realizare a investițiilor necesare. Ministerul Energiei a acționat preventiv: încă din luna septembrie, a fost publicată în transparență decizională propunerea de alocare a 350 milioane lei, sumă solicitată prin memorandum Guvernului României, destinată susținerii funcționării termocentralei Craiova și pregătirii acesteia pentru sezonul rece. Fondurile nu au fost aprobate.

Din această sumă, aproximativ 20 milioane lei ar fi fost alocate achiziționării a trei Cazane de Apă Fierbinte (CAF), cu o capacitate de 30 MW fiecare, în vederea înlocuirii unor echipamente vechi de peste 50 de ani, asupra cărora, de-a lungul timpului, au fost realizate numai intervenții punctuale, fără o perspectivă sustenabilă pe termen mediu și lung.

În ceea ce privește investițiile structurale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Electrocentrale Craiova a beneficiat de o alocare de 162 milioane euro pentru construirea unei noi centrale pe gaze naturale, în cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de 295 MW, proiect cu termen de realizare august 2026. Contractul a fost semnat în anul 2023, însă investiția a fost abandonată ca urmare a eșecului tuturor procedurilor de licitație organizate, se arată în comunicatul Ministerului Energiei.