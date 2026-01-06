Cum explică Olguța Vasilescu lipsa căldurii din Craiova: „Este o bătaie de joc la adresa craiovenilor”

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a reacționat pe pagina ei de Facebook după ce craiovenii și-au exprimat nemulțumirile pe rețelele sociale, deoarece au stat în frig și fără apă caldă mai mult de 12 ore. Producătorul SE Craiova din Bariera Vâlcii, aflat în subordinea Ministerului Energiei, anunțase că apa caldă și căldura trebuia să revină aseară în jurul orei 19, lucru care nu s-a întâmplat. Primarul spune că ce se întâmplă la SE Craiova este o „bătaie de joc la adresa craiovenilor”.

Postarea primarului este un rezumat al situației sistemului de termoficare din Craiova exprimat în 12 puncte. „Electrocentrale Craiova, PRODUCĂTORUL de energie termică pentru Craiova, NU este în subordinea Primăriei Craiova, ci a Ministerului Energiei. Dintotdeauna. Subordonată primăriei este Societatea Termo Urban, DISTRIBUITORUL de energie termică, care nu se închide și nu e în colaps financiar. Dimpotrivă, închide anul pe profit.

Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor, de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparații. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu și care, cel puțin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiție care să scadă poluarea sau să ducă la funcționarea în parametrii normali a instalațiilor vechi de 50 de ani”, spune primarul.

Și cazanele tot cad…

Olguța Vasilescu a precizat că, de azi-noapte, căldura se furnizează în parametri normali. „De la începutul iernii, cade câte un grup și intră în reparații, atât cât se poate, efectuate cu angajații proprii, iar producția trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două, și după ce cade și el, se trece pe celălalt reparat. Iarna aceasta au fost două situații când s-au stricat ambele și s-a întrerupt o perioadă mai lungă de câteva ore. De azi noapte căldura se furnizează în parametrii normali. Și sperăm să nu mai cadă concomitent cele două grupuri, astfel încât cetățenii Craiovei să nu simtă iarăși disconfortul”, a precizat primarul.

Olguța se plânge de piedici în procedura licitației

„Dacă vă întrebați ce face Primăria… În primul rând vrea să nu mai fie Craiova captivă la o societate care e în insolvență. Motiv pentru care a achiziționat un teren în spatele Electrocentrale ca să se poată folosi de utilitățile din curtea acesteia, face un PUZ ca să poată construi o nouă centrală, a depus toată documentația necesară la TransElectrica pentru ATR ca să poată produce energie și așteaptă avizul, a întocmit documentația pentru licitație, care ar fi fost urcată până acum în SICAP dacă ANAP nu ar fi selectat procedura pentru verificări. Că așa e în România! Când ai o situație de urgență mai vine o instituție să pună frână!

Cert este că anul acesta, iarna aceasta, suntem în continuare nevoiți să lucrăm cu Electrocentrale Craiova și să ne rugăm să reziste măcar un grup din cele două. În concluzie: Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât și de funcționare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producție, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde guvernul nu e interesat de propriile societăți, trebuia să găsim noi altă soluție…”, a încheiat primarul.