3.4 C
Craiova
vineri, 2 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalIncendiu într-o cameră de hotel din Râmnicu Vâlcea

Incendiu într-o cameră de hotel din Râmnicu Vâlcea

De Daniela Moise

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o cameră de hotel situată la etajul 1, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

A intervenit Detașamentulde Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor operative 20 de persoane se autoevacuaseră, iar alte 12 au fost evacuate de salvatorii vâlceni.

Incendiul a fost lichidat. Nu sunt victime. Toate persoanele au refuzat evaluarea medicală.

Clădirea respectivă nu mai are destinație turistică de cel puțin trei ani. Are destinație de locuință de serviciu.

Citește și: Când începe plata pensiilor în luna ianuarie

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA