Incendiu într-o cameră de hotel din Râmnicu Vâlcea

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o cameră de hotel situată la etajul 1, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

A intervenit Detașamentulde Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor operative 20 de persoane se autoevacuaseră, iar alte 12 au fost evacuate de salvatorii vâlceni.

Incendiul a fost lichidat. Nu sunt victime. Toate persoanele au refuzat evaluarea medicală.



Clădirea respectivă nu mai are destinație turistică de cel puțin trei ani. Are destinație de locuință de serviciu.



