Mehedinți: Accident cu doi răniți la Tâmna

Un accident de circulație în care au fost rănite două persoane s-a produs astăzi, 31 decembrie, la ora 16.05, pe DN 6, în localitatea mehedințeană Tâmna.

Un bărbat de 34 de ani, din județul Dolj, care conducea un autoturism pe DN 6, în localitatea Tâmna, dinspre Ciochiuța către Fața Cremenii, la un moment dat, din cauze ce vor fi stabilite ulterior, a pătruns pe sensul opus de mers, iar la momentul revenirii pe sensul pe care circula a fost acroșat de un autovehicul, condus de o femeie.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto si a unui pasager de 26 de ani, aflat in vehiculul condus de bărbat, acesta din urmă fiind transportat la spital pentru investigații medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările in acest caz.

