O craioveancă a obținut suspendarea în instanță a articolului din HCL-ul care limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament

O craioveancă a reușit să suspende în instanță articolul dintr-un HCL aprobat luna trecută, prin care primăria limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament.

Instanța Tribunalului Dolj a decis azi suspendarea art. 1 din HCL 472/27.11.2025 prin care Primaria Craiova cere limitarea numarului de animale în apartamente respectiv doi câini sau două pisici.

Craioveanca Popescu Iuliana spune că are patru pisici, iar hotărârea Consiliului Local a fost pentru ea ca un trăsnet, fiindcă nu putea să renunțe la două dintre animalele de companie. Prin urmare, craioveanca a decis să meargă în instanță. Tribunalul Dolj a decis:

Admite cererea formulată de reclamanta Popescu Iuliana în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Craiova. Suspendă executarea art. 1 din HCL nr. 472/27.11.2025 în ce priveşte modificarea art. 24 alin. 1 lit. b din HCL nr. 107/2021, până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a acestui act administrativ. Executorie de drept. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 20 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 29.12.2025”

Avocatul acesteia, Sorin Stănciulescu spune că hotărârea este executorie, dar nu definitivă.