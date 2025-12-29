O craioveancă a obținut suspendarea în instanță a articolului din HCL-ul care limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament

O craioveancă a reușit să suspende în instanță articolul dintr-un HCL aprobat luna trecută, prin care primăria limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament.
Instanța Tribunalului Dolj a decis azi suspendarea art. 1 din HCL 472/27.11.2025 prin care Primaria Craiova cere limitarea numarului de animale în apartamente respectiv doi câini sau două pisici.
Craioveanca Popescu Iuliana spune că are patru pisici, iar hotărârea Consiliului Local a fost pentru ea ca un trăsnet, fiindcă nu putea să renunțe la două dintre animalele de companie. Prin urmare, craioveanca a decis să meargă în instanță. Tribunalul Dolj a decis:
Avocatul acesteia, Sorin Stănciulescu spune că hotărârea este executorie, dar nu definitivă.