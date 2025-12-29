3.3 C
Craiova
luni, 29 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalO craioveancă a obținut suspendarea în instanță a articolului din HCL-ul care limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament

O craioveancă a obținut suspendarea în instanță a articolului din HCL-ul care limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament

De Maria CERNĂTESCU

O craioveancă a reușit să suspende în instanță articolul dintr-un HCL aprobat luna trecută, prin care primăria limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament.

Instanța Tribunalului Dolj a decis azi suspendarea art. 1 din HCL 472/27.11.2025 prin care Primaria Craiova cere limitarea numarului de animale în apartamente respectiv doi câini sau două pisici.

Craioveanca Popescu Iuliana spune că are patru pisici, iar hotărârea Consiliului Local a fost pentru ea ca un trăsnet, fiindcă nu putea să renunțe la două dintre animalele de companie. Prin urmare, craioveanca a decis să meargă în instanță. Tribunalul Dolj a decis:

Admite cererea formulată de reclamanta Popescu Iuliana în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Craiova. Suspendă executarea art. 1 din HCL nr. 472/27.11.2025 în ce priveşte modificarea art. 24 alin. 1 lit. b din HCL nr. 107/2021, până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a acestui act administrativ. Executorie de drept. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 20 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 29.12.2025

Avocatul acesteia, Sorin Stănciulescu spune că hotărârea este executorie, dar nu definitivă.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA