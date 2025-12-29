Doljul, cu mâna întinsă la stat

În noiembrie 2025, 15.830 de doljeni primeau de la stat un ajutor bănesc cu condiția să facă dovada că nu au nici un venit. Este vorba de venitul minim de incluziune, ce se acordă acelor categorii de oameni care din diverse motive nu au venituri care să le permită un trai decent. În total, s-au plătit în județul Dolj, în luna noiembrie a acestui an 10.347.492 de lei. Cuantumul acestui beneficiu diferă în funcție de numărul de persoane din familia aflată în dificultate. Prin urmare, Doljul este mereu cu mâna întinsă la stat, fiind fruntaș, comparativ cu celelalte județe din țară.

La nivel național, peste 258.482 de persoane primesc ajutor de la stat, în total 172.236.323 de lei. În fruntea listei județelor cu cel mai mare număr de asistați social se situează, de câțiva ani încoace, Doljul, urmat de Bacău – cu 12.287 de beneficiari, Buzău cu 11.668 de beneficiari, Suceava – cu 11.388 de asistați, și Teleorman – cu 11.347 de beneficiari. La polul opus se situează Bucureștiul, care plătește ajutor social doar unui număr de 697 de persoane, Ilfov cu 1.051 de beneficiari și Timiș cu 2.359 de beneficiari.

Judecând după această statistică făcută de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în luna noiembrie 2025, Doljul este un pol al sărăciei. Trebuie spus că Doljul ocupă locul unu la ajutoare și din cauza faptului că are cele mai multe comune, 111, față de alte județe din țară.

Peste 65,51 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiari

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, a virat în luna noiembrie 2025 fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune , TBC, HIV și Plasament, astfel:

-peste 9,6 milioane de lei pentru 20.475 beneficiari ai venitului minim de incluziune;

– peste 232 mii de lei pentru 265 beneficiari de indemnizație lunară de hrană pentru persoane cu TBC;

– peste 378 mii de lei pentru 368 beneficiari de alocație lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;

– peste 2,21 milioane de lei pentru 1.573 beneficiari de alocație de plasament, indemnizație de sprijin pentru plasament și indemnizație pentru tinerii care ies din sistemul de protecție.

În decembrie au fost efectuate plățile în sumă totală de peste 9,81 milioane lei pentru 20.200 beneficiari de VMI,TBC, HIV și Plasament prin mandat poștal, iar peste 2,62 milioane lei în cont bancar pentru 2.481 beneficiari de VMI,TBC, HIV și Plasament.

Tot în decembrie a fost virată suma de 1,176 milioane lei pentru 980 de beneficiari ai Programului Guvernamental “Growth-Contul individual de economii Junior Centenar”

“De asemenea, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, a virat în conturile celor 111 primării ale județului Dolj, fondurile necesare pentru plata ajutorului și a suplimentului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri în baza Legii nr.226/2021, astfel:peste 51 milioane de lei pentru 611 beneficiari din județul Dolj, sume ce reprezintă ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026;peste 914 mii de lei pentru 735 beneficiari din județul Dolj, sume ce reprezintă suplimentul de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri aferente lunii noiembrie 2025”, se arată într-un comunict al AJPIS Dolj.

Sprijin pentru incluziune

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului* calculat conform legii.

În cazul beneficiarilor care nu obțin niciun venit, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune pentru este de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.