Vâlcea: Femeie din Fârtățești, căutată de familie

Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Măciuca au fost sesizați astăzi că VOINEA ADRIANA, de 42 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Fârtățești, sat Fârtățești, județul Vâlcea, pe 26 decembrie 2025, și nu a mai revenit până în prezent.

Din verificările efectuate a rezultat că aceasta a fost văzută ultima dată de membrii familiei pe 26 decembrie 2025, în jurul orei 12.00, deplasându-se pe drumul public către intersecția DN 65C cu DN 67B, posibil în direcția comunei Măciuca sau a orașului Bălcești.

Semnalmente: înălțime: aproximativ 165 cm, greutate: aproximativ 65 kg, ochi verzi, păr șaten. La momentul plecării era îmbrăcată cu pantaloni tip blugi, culoare gri deschis, geacă verde, bentiță neagră pe cap și avea un rucsac negru.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la aceasta sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

