15 răniți într-un atac la o fabrică de pneuri din Japonia

Cel puţin 15 persoane au fost rănite vineri într-o fabrică din centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul în cursul căruia a fost pulverizat şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, informează Agerpres.

Atacul a fost comis în jurul orei 16.30 (07.30 GMT) la Yokohama Rubber Co., o întreprindere specializată în fabricarea de pneuri de camioane și autobuze, din orașul Mishima, în prefectura Shizuoka, la vest de Tokyo.

Din cei 15 răniţi, opt au fost înjunghiaţi şi şapte au fost atinşi de lichid, care ar fi un înălbitor, au precizat media locale, citând surse anonime. Cinci dintre persoanele înjunghiate sunt în stare gravă, dar alte detalii nu sunt disponibile.

Poliția prefecturii Shizuoka a declarat că atacatorul, un bărbat în vârstă de 38 de ani, a fost arestat pentru presupusă tentativă de omor la fabrică, dar nu a oferit mai multe detalii.

Suspectul purta un cuțit de supraviețuire și ceea ce părea a fi o mască de gaze, a relatat importantul ziar japonez Asahi, citând anchetatori.

Japonia are legi stricte privind controlul armelor de foc și este cunoscută pentru infracțiunile violente rare, dar în ultimii ani au avut loc o serie de atacuri cu cuțitul de mare amploare.

Crimele violente sunt relativ rare în Japonia, ţară care înregistrează o rată scăzută de omucideri şi o legislaţie dintre cele mai stricte din lume în materie de arme de foc.

Însă atacuri cu arme albe și atacuri armate au loc ocazional, ca de exemplu, asasinarea premierului Shinzo Abe în 2022.

Citește și: Ministrul Economiei: Anul următor va fi în continuare greu