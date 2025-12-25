Tânăr reținut de polițiști după ce și-a bătut mama

Un tânăr de 22 de ani, din comuna Pleșoiu, a fost reținut de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa pentru violență în familie.

În fapt, la data de 23 decembrie 2025, în jurul orei 18.20, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa au fost sesizați că, la o locuință din comuna Pleșoiu, o femeie ar fi fost agresată de către fiul ei.

Polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict intrafamilial generat de consumul de băuturi alcoolice, un tânăr de 22 de ani și-ar fi agresat fizic mama, de 49 de ani, la domiciliul comun.

A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent, însă femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Având în vedere situația de risc identificată, victima a fost îndrumată și ulterior instituționalizată într-un centru specializat pentru protecția victimelor violenței domestice, unde îi sunt asigurate măsuri de siguranță, consiliere și suport de specialitate.

Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Tânărul de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Pe 25 decembrie, tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu obligația de a purta un dispozitiv de monitorizare electronică.

