Craiova
joi, 25 decembrie, 2025
Știri de ultima orăLocalCum vor circula traseele RAT în perioada sărbătorilor

Cum vor circula traseele RAT în perioada sărbătorilor

De Maria CERNĂTESCU

Traseele RAT Craiova își modifică programul în perioada sărbătorilor. Programul va fi redus în zilele de 25.12.2025 și 01.01.2026.

R.A.T. SRL Craiova aduce la cunoştinţa călătorilor programul de transport pentru perioada 25 decembrie 2025 – 07 ianuarie 2026:

În data de 25.12.2025 și respectiv în data de 01.01.2026 se va circula în intervalul orar 10:00 – 18:00;

– În perioadele 26.12.2025 – 28.12.2025, 02.01.2026 – 04.01.2026 și 06.01.2026 – 07.01.2026 se va circula după un program al zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale, respectiv: 06.00 – 21.30.

– În perioada 29.12.2025 – 31.12.2025 și 05.01.2026 se va circula după un program normal de transport, respectiv în intervalul orar 05.30 – 21.30.

