Cum crede primăria că va scăpa de gropile apărute după intervenţia furnizorilor de utilităţi

Primăria Craiova crede că a găsit soluţia pentru a scăpa de gropile care se formează pe străzile din oraş, după intervenţia furnizorilor de utilităţi. Se va umbla la Regulamentul referitor la spargerea străzilor și trotuarelor. Multe dintre acestea sunt cârpite, pline de gropi din cauza intervențiilor operatorilor de utilități. La capitolul refacere sau aducere la starea inițială a carosabilului sau trotuarului, aceștia sunt de-a dreptul repetenți. Poate acesta este motivul pentru care, Primăria Craiova s-a gândit să modifice Regulamentul de spargerea a străzilor, trotuarelor și spațiilor verzi.

În orașul Craiova există un Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din anul 2021. Cât sunt de respectate prevederile acestui regulament se vede pe străzile din Craiova. Acestea sunt brăzdate de gropi, denivelări, șanțuri făcute pentru tot felul de intervenți și ulteriort astupate după ureche. Recent, Primăria Craiova a pus în consultare publică mai multe modificări pe care urmează să le aducă acestui Regulament. Modificări, menite să înăsprească responsabilitățile și condițiile pentru spargerea străzilor, trotuarelor și zonelor verzi, atât pentru firme cât și pentru cetățeni.

Conform noilor prevederi pentru autorizația de spargere a unei străzi va fi nevoie, în plus, și de un aviz al poliției rutiere.

Pentru interventia de urgență pe domeniul public, titularul de rețele trebuie să: „g) întocmească un proces-verbal după aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de săpătură; h) să emită și să transmită către societatea comercială responsabilă cu aducerea domeniului public la starea inițială, a procesului-verbal și a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier prevăzute la art. 27, în termen de 24 de ore de la data întocmirii procesului-verbal”.

O altă modificare se referă la faptul că după executarea lucrărilor, titularii sau beneficiarii autorizațiilor au obligația de a preda amplasamentul către societățile comerciale de drumuri agreate de U.A.T. Craiova, care execută refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi ataşat la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Societățile comerciale de drumuri agreate de U.A.T. Craiova au obligația de a reface și a aduce la starea inițială sistemul rutier sau pietonal afectat de intervenție în termen de 48 ore de la primirea procesului-verbal şi a comenzii de refacere. Totodată, la solicitarea Poliției Locale, titulari, deținătorii sau administratorii de rețele au obligația de a comunica ordinul de începere a lucrărilor pentru aducerea la starea inițială a amplasamentului afectat.

Suprafața care trebuie refăcută în urma lucrărilor crește de la 0,5 m la 1,5 m

Pe străzile aflate în garanție dacă se fac intervenții la racorduri sau branșamente, cel care intervine este obligat să refacă zona pe o porțiune de 0,5m de o parte și de alta azonei de intrevenție. Modificările Regulamentului schimbă această suprafață la 1,50 m dacă strada este cu două benzi de circulație. Dacă este o stradă cu patru benzi de circulație se reface zona pe o suprafață de 3,0 m de o parte și alta a intervenției.

Pentru străzile ieșite din perioada de garanție, refacerea pentru branşamente şi racorduri la persoane fizice se va executa cu frezarea sau decaparea stratului de uzură pe o lățime de 1,5 m în jurul suprafeței afectate. Pentru străzile pe care se execută investiții, refacerea carosabilului sau a trotuarului se va executa pe toată lungimea şi lațimea benzii de circulație sau trotuarului pe care se monteză instalația subterană. Dacă se execută şi branşamente, ce traversează și banda de circulație care nu sunt afectate de rețeaua principală şi distanța între branşamente este mai mică de 15 metri, carosabilul şi trotuarele se vor reface în totalitate pe toată lungimea şi lățimea acestora. Dacă distanța între branşamente este mai mare de 15 metri, refacerea se va executa cu frezare pe o suprafață de 1,5 metri în jurul perimetrului suprafeței afectate, și colmatarea rosturilor de îmbinare.

Se umblă și la contravenții

Nerespectarea termenelor de execuție acordate prin Autorizația de spargere stradă constituie contravenție. Recepția lucrărilor trebuie să se facă în 15 zile de la expirarea termenului din autorizație, altfel este contravenție.

Nerespectarea termenelor de execuție acordate prin Autorizația de spargere stradă de către beneficiari/executanți/societăți comerciale specializate în lucrări de drumuri agreate de U.A.T. Craiova (responsabile pentru refacerea şi aducerea domeniului public la starea inițială), (…) Nerespectarea de către beneficiarii sau executanții lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public de a solicita recepția la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) în maxim 15 zile de la expirarea termenulni din Autorizația de Spargere Stradă, precum și nerespectarea de către titularii/detinătorii/administratorii de rețele de a solicita recepția lucrării în maxim 15 zile după expirarea termenului din Autorizația de Intervenție”, se spune în Raportul de specialitate.

Concluzia este că modificările aduse Regulamentului urmăresc “corectarea şi clarificarea unor aspecte tehnice şi procedurale pentru: simplificarea avizării și documentației; introducerea obligativității avizului Poliției Rutiere; clarificarea responsabilităților privind refacerea carosabilului şi trotuarelor; stabilirea termenelor clare pentru predarea amplasamentelor şi refacerea domeniului public; actualizarea sancțiunilor şi a obligațiilor titularilor de autorizații şi a firmelor agreate de UAT Craiova”, se spune în proiectul de modificare a Regulamentului.