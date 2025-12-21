7.3 C
Craiova
duminică, 21 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalLecții de siguranță rutieră pentru cei mici la Târgul de Crăciun de la Craiova

Lecții de siguranță rutieră pentru cei mici la Târgul de Crăciun de la Craiova

De Tiberiu Cocora

Seara trecută, la Târgul de Crăciun din Craiova, polițiștii rutieri au fost alături de cei mici pentru a le vorbi, pe înțelesul lor, despre regulile care îi ajută să ajungă mereu în siguranță acasă.

Prin joc, explicații simple și exemple practice oferite cu ajutorul autolaboratorului de educație rutieră, copiii au învățat cât de important este să fie atenți atunci când traversează sau se deplasează pe drumurile publice.

Răsplătiți cu dulciuri și zâmbete, cei mici au plecat cu o lecție valoroasă: respectarea regulilor de circulație înseamnă grijă pentru viață.

Educația rutieră de azi salvează viețile de mâine.

Citește și: Arestat 24h după ce a fost prins la volan băut și fără permis


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA