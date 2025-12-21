Lecții de siguranță rutieră pentru cei mici la Târgul de Crăciun de la Craiova

Seara trecută, la Târgul de Crăciun din Craiova, polițiștii rutieri au fost alături de cei mici pentru a le vorbi, pe înțelesul lor, despre regulile care îi ajută să ajungă mereu în siguranță acasă.

Prin joc, explicații simple și exemple practice oferite cu ajutorul autolaboratorului de educație rutieră, copiii au învățat cât de important este să fie atenți atunci când traversează sau se deplasează pe drumurile publice.

Răsplătiți cu dulciuri și zâmbete, cei mici au plecat cu o lecție valoroasă: respectarea regulilor de circulație înseamnă grijă pentru viață.

Educația rutieră de azi salvează viețile de mâine.

Citește și: Arestat 24h după ce a fost prins la volan băut și fără permis





