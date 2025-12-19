Gest de suflet al jandarmilor doljeni pentru copiii de la Centrul Școlar „Sf. Vasile” din Craiova

Jandarmi doljeni au desfășurat, azi, o activitate cu caracter umanitar, oferind cadouri din partea lui Moș Crăciun copiilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” din Craiova.

Unitatea de învățământ școlarizează copii cu deficiențe auditive, deficiențe senzoriale multiple, precum și alte tipuri de dizabilități, provenind din întreaga regiune a Olteniei.

1 de 3

Copiii prezenți s-au bucurat de darurile primite, iar pentru cei care nu au putut participa la activitate, cadourile au fost lăsate sub bradul împodobit, urmând să le fie oferite ulterior.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj se implică constant în acțiuni sociale și umanitare, reafirmând sprijinul față de comunitate și față de categoriile vulnerabile, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Citește și: Colinde și daruri pentru persoanele vârstnice din cadrul Centrului social „Sfinții Doctori Cosma și Damian”