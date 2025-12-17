Șoferiță rănită într-un accident la Râmnicu Vâlcea

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au fost solicitați să intervină miercuri după-amiază la un accident rutier produs la intersecția străzii Gib Mihăescu cu strada General Magheru.

Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în eveniment au fost implicate două autoturisme, cauza probabilă fiind neacordarea de prioritate.

În urma accidentului, o femeie aflată la volanul unuia dintre autoturismele implicate a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Citește și: Ilie Bolojan: Cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. Guvernul trebuie să vină cu un proiect de lege care să îmbunătăşească sistemul