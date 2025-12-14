Tânăr de 19 ani, mort în accident rutier după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod în Poiana Mare

Noaptea trecută, ora 03.33, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DN 55 A, în localitatea Poiana Mare, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Calafat care au stabilit faptul că un tânăr, de 19 ani, din comuna Piscu Vechi, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, din direcția Tunarii Vechi către Calafat, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, a fost proiectat în gardul unui imobil.

Șofer mort, pasagera rănită

În urma evenimentului rutier, din nefericire, tânărul de 19 ani a decedat, iar o minoră de 16 ani, pasageră în autoturism a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.