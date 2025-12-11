6.2 C
Craiova
joi, 11 decembrie, 2025
Dolj: Polițist arestat preventiv pentru că a luat mită de la șoferi ca să nu le dea amenzi

Dolj: Polițist arestat preventiv pentru că a luat mită de la șoferi ca să nu le dea amenzi

De Daniela Moise

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus astăzi punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura preventivă a reținerii față de un agent de poliție de la Secția Poliție Rurală 1 Șimnicu de Sus – Postul Poliție Ișalnița.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, precum și pentru infracțiunea de dare de mită.

Procurorii suțin că, în perioada ianuarie–iulie 2025, polițistul ar fi pretins și primit sume de bani necuvenite de la conducători auto, sub pretextul depășirii regimului legal de viteză, pentru a nu aplica măsurile legale ce se impuneau, respectiv sancționarea contravențională și suspendarea dreptului de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, iar agentul de poliție urmează a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

