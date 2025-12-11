Apa caldă care ajunge rece la robinetul craiovenilor este poveste veche în Craiova.

Craioveanul care stă la bloc așteaptă timp îndelungat, uneori minute bune ca să vină apă caldă la robinet. În timpul acesta, apometrul de apă caldă înregistrează, iar omul ajunge să plătească apa rece pe post de apă caldă. Locatarii de la etajele superioare ale blocurilor plătesc de ani buni apă rece pe post de apă caldă. Proprietarii care se scoală de dimineaţă fac duşuri lungi şi reci în aşteptarea apei calde de la termoficare. Nici modernizările sau cârpelile care s-au făcut la rețelele de termoficare ale orașului nu au rezolvat definitiv această problemă. Între timp mulți abonați au părăsit sistemul centralizat de încălzire al orașului și au optat pentru o altă sursă de încălzire a locuinței, dar și de apă caldă.

Problema apei calde

Sătulă de această situație, o craioveancă s-a decisă să o întrebe direct pe primărița orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, dacă cunoaște problema apei calde din oraș. Craioveanca i-a adresat o serie de întrebări pe o pagină de sesizări, pe Facebook.

“Doamnă primar Lia Olguța Vasilescu, Vă scriu în calitate de cetățean al municipiului.Aș dori să vă adresez câteva întrebări, într-un mod cât se poate de respectuos, fără răutate sau reproșuri, mă intereseză dacă stiti despre aceste probleme și pentru că v-am întrebat în modul cel mai respectuos, aș vrea să-mi raspundeți.De ce, doamna primar, nu avem apă caldă la robinet, iar pe conducta de apă caldă curge doar apă rece? După o zi de muncă de 12 ore, încerc să fac un duș, dau drumul la apă caldă, însă și după 8–10 minute apa rămâne rece, deși contorul o înregistrează ca fiind apă caldă. Care este cauza și când se estimează rezolvarea acestei probleme? Să nu mi dati sfaturi prin comentarii că să mi pun centala ca nu pot nici centrala și momentan nici boiler. De ce au fost sparte asfaltul și aleile din zona de sud-est a orașului, iar după lucrări a rămas acea țeavă supraterană prin care ar trebui să circule „apa caldă”? Din păcate, ea nu este caldă, iar rețeaua pentru care am îndurat luni întregi zgomot, praf, picamere și excavații nu pare să fie folosită. Care este motivul pentru care rețeaua nouă nu este pusă în funcțiune?”, întreabă craioveanca, locatară în Asociația de proprietari nr.3 din cartierul Valea Roșie.

Nu a primit niciun răspuns din partea autorităților, dar mulți craioveni au comentat spunând că și ei se confruntă cu această problemă. Majoritatea a îndemnat-o să-și monteze centrală de apartament pentru a pune capăt acestei probleme. „Nu este doar la dumneavoastră această problemă cu apa caldă , am întrebat la asociația de proprietari și au spus că nu este vina lor ,că nu ei furnizează apa caldă . Platim mc de apa 18,68 lei plus energie ACM 16,66 lei „ afirmă un craiovean.

Un alt craiovean spune: Problema cu apa caldă o rezolvați cu centrală sau boiler, așa se întampla la cei racordați la sistemul orașului, mai ales dimineata de vreme, nu vine apa caldă oricât stai cu ea pornită”.

Cei mai mulți o îndeamnă să se îndrepte spre o altă sursă de încălzire: „Termoficarea a înghițit milioane de lei și tot falimentară e, nu o să aveți niciodata confortul necesar, dacă vă bazați pe ei. Soluția este să vă debransați și să faceți un efort să va puneti centrală ,în blocul unde am locuit ne-am pus centrale prin 2002-2003 cu mari eforturi financiare, acum e mult mai ușor.”.

Unde e recirculanta?

Problema apei reci la preţ de caldă este veche în Craiova. Pentru că, la începutul anilor ‘90, fostă Regia de Termoficare a abandonat instalaţiile de recirculare, consumatorul e nevoit acum să lase să curgă prin contor toată apa răcită pe reţea, dar pe care o plăteşte la preţ de apă caldă. „În trecut, la PT erau acele pompe care ajutau la recircularea apei calde. Acestea nu mai funcţionează, stăm şi o oră întreagă până vine apă caldă la robinet. Dacă în bloc sunt mai mulţi care au centrale, ceilalţi trebuie să consume o cantitate mai mare de apă care stă pe reţea, se răceşte, dar este facturată ca apă caldă. Proprietarii sunt nemulţumiţi“, a explicat preşedintele unei asociații de proprietari din Craiova.

Reţeaua de recirculare a apei calde abandonată de Termo a fost concepută pentru a aduce de la intrarea în blocuri înapoi în punctul termic apa caldă nefolosită care începea să se răcească. Aceasta era reîncălzită şi pompată înapoi în sistem. Acum, însă, acest lucru nu se mai întâmplă. Practic, toată apa răcită care se adună pe reţele de la punctul termic până la robineţii din apartamente este plătită de craioveni la preţ de apă caldă.