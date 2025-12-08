Cutremur, în această dimineaţă, în Gorj

În această dimineaţă, în România, a avut loc un seism cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc în județul Gorj, la o adâncime de 13,5 km, la ora 7:28, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km NV de Târgu Jiu, 65km NE de Drobeta-Turnu Severin, 68km S de Hunedoara, 82km S de Deva, 93km E de Reşiţa.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Anul acesta, de 1 decembrie, au fost două cutremure chiar de Ziua Naţională. Primul seism, de 3,8 grade pe scara Richter, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km. Al doilea cutremur din 1 decembrie, de magnitudine 3,3, s-a produs la ora locală 6:46, în judeţul Buzău, la adâncimea de 114,5 km.