Craiovenii se vor plimba printre căprioare

Craiovenii și nu numai vor avea posibilitatea foarte curând să se plimbe printre căprioare, iar în viitorul apropiat și printre Alpaca.

SRL-ul primăriei care se ocupă de administrarea Parcului Romanescu și Grădina Zoologică și-a propus, în perioada sărbătorilor de iarnă, să aducă aici câteva zeci de căprioare, dar și ponei. Căprioarele vor zburda libere într-un țarc de câteva hectare din Parcul Romanescu. În zona Hipodromului va fi amenajat un țarc pentru ponei, aceștia fiind folosiți pentru plimbarea copiilor.

Pentru căprioare, Eco Urbis a ales un teren ca în sălbăticie, cu copaci micuți, cu movile și iarbă înaltă.

Acestea vor putea fi hrănite de către vizitatori cu biscuiți din semințe pe care îi pot cumpăra la intrarea în țarc. Angajații societății lucrează de zor la țarcuri și amenajarea celor două zone, pentru căprioare și ponei.

“Dacă vremea ne lasă să continuăm pregătirile, încercăm să le facem craiovenilor mai multe surprize frumoase de Crăciun. Eco Urbis amenajează acum, în Parcul Romanescu, mai multe țarcuri. Unul, de câteva hectare, va fi special pentru câteva zeci de căprioare, care se vor plimba libere, iar vizitatorii vor putea să meargă printre ele și să le hrănească. Altul, în care nu vor avea acces vizitatorii, dar cu vizibilitate mare pentru ei, va fi destinat căprioarelor gestante și puilor foarte micuți, iar altul, amenajat în cadrul hipodromului, va fi pentru ponei, ca să se poată plimba cu ei copiii. Pe viitor, ne gândim ca în țarcul căprioarelor să aducem și câteva exemplare de Alpaca, un animal la fel de blând, care este folosit pentru terapia copiilor cu autism, spune Primarul Craiovei.

