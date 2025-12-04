Craiovenii se vor plimba printre căprioare

Craiovenii și nu numai vor avea posibilitatea foarte curând să se plimbe printre căprioare, iar în viitorul apropiat și printre Alpaca.
SRL-ul primăriei care se ocupă de administrarea Parcului Romanescu și Grădina Zoologică și-a propus, în perioada sărbătorilor de iarnă, să aducă aici câteva zeci de căprioare, dar și ponei. Căprioarele vor zburda libere într-un țarc de câteva hectare din Parcul Romanescu. În zona Hipodromului va fi amenajat un țarc pentru ponei, aceștia fiind folosiți pentru plimbarea copiilor.
Pentru căprioare, Eco Urbis a ales un teren ca în sălbăticie, cu copaci micuți, cu movile și iarbă înaltă.
Acestea vor putea fi hrănite de către vizitatori cu biscuiți din semințe pe care îi pot cumpăra la intrarea în țarc. Angajații societății lucrează de zor la țarcuri și amenajarea celor două zone, pentru căprioare și ponei.
Lia Olguța Vasilescu a dat detalii despre locația în care vor fi aduse căprioarele și poneii: