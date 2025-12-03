Reabilitare prin demolare. Balconul de la un bloc aflat în reabilitare prin PNRR s-a prăbușit

Scandal la blocurile reabilitate prin PNRR. Unii dintre locatari sunt revoltați de faptul că muncitorii mai mult își bat joc decât să respecte proiectul, ei spun că le-au distrus balcoanele, unele dintre acestea prăbușindu-se în urma intrevențiilor. Din această cauză, proprietarii s-au scandalizat și s-au adunat în această după-amiază în fața unui bloc din cartierul Sărari, chemând reprezentanții primăriei și ai constructorului la fața locului.

Se întâmplă la blocul M3 din cartierul craiovean Sărari, firma care lucrează la reabilitare a demolat balconul unui apartament de la etajul 1, spun proprietarii. Acest lucru s-a întâmplat prin luna august, de atunci lucrările s-au întrerupt, iar locatarii stau și așteaptă. De la primărie li s-a promis că vor veni la blocul cu pricina, ca să vadă cum se poate remedia această gafă a muncitorilor. Nici până în prezent, un reprezentant al administrației locale nu și-a făcut apariția ca să vorbească cu proprietarii și nici un reprezentant din partea constructorului, asocierea SC Plus Confort SRL și SC Construct Erbașu SRL. Proprietarul de la apartamentul 8 , etajul 1 din blocul M3 spune că balcoanele de la respectivul bloc sunt construcții de tip logie, placa de susținere a balconului se mai prelungește cu câțiva zeci de centimetri, iar când muncitorii s-au apucat să desfacă balconul, acesta s-a prăbușit.

Reabilitarea prin PNRR l-a lăsat fără balcon



“ Balcoanele de la blocurile noastre sunt ca o logie. Placa de beton, cum ar veni podeaua balconului este prinsă în construcția blocului, iar pe margine mai sunt cam circa 55 cm ca o prelungire. Muncitorii când s-au apucat de treabă nu au știut, au desfăcut lateralele, au tăiat fierul beton și balconul s-a prăbușit în grădina blocului. Au zis de la primărie că vin să vadă, să repare, dar nimic. Normal că sunt nemulțumit de ce se întâmplă. Ei nu aveau un proiect, nu au un diriginte de șantier care să coordoneze lucrările? Ce fel de reabilitare este asta?Azi trebuia să vină cineva din primărie pe la ora 15,30 la o ședință, dar ne-au sfidat”, spune mâhnit proprietarul al cărui balcon a fost distrus, Cristi Drăguceanu.

„Balconul vecinului a fost distrus cu picamerul”

Nu este singurul proprietar nemulțumit. Alții spun că și balcoanele lor sunt afectate și le este teamă să nu se prăbușească și acestea

„Balcoanele au fost decojite, decopertate până s-a ajuns la scheletul metalic. Stăm așa de trei luni de zile. Am tot întrebat la asociația de proprietari și ne-au spus că au întrebat și ei la rândul lor la primărie ca să vedem ce facem cu aceste balcoane. Nu ne spune nimeni nimic, cine este șef pe șantier, ce firmă face lucrarea. Nu știm. Într-o bună zi o să le găsim și noi căzute ca cel de la etajul 1”, spune Floarea Firu, proprietar în blocul M3, Sărari.

Acum, proprietarii din blocul M3 se tem că într-o zi se vor trezi și ei fără balcoane, acestea riscând să se prăbușească.

„Balconul vecinului de la etajul 1 a fost pur și simplu dărâmat cu picamerul. Când a fost prima ședință, înainte de a începe lucrările ne-au spus că nu se va umbla la balcoane mai ales că ele au forma asa, de logie. Acum, și mie și vecinului de la etajul doi ne este teamă că vom rămâne fără balcoane, că le găsim căzute în fața blocului. De ce au lucrat așa, ce au gândit? Nu știm”, spune Carmen Constantinescu, proprietar apartament 16.

De la primărie și de la constructor nu am obținut un răspuns până la publicarea articolului.

Proiect PNRR



Blocul M3 a intrat la reabilitare prin PNRR într-un lot de 15 blocuri din diferite cartiere ale Craiovei, valoarea proiectului fiind de 33.402.366,69 de lei. Cele 15 blocuri sunt următoarele: B4 de pe strada George Enescu, valoarea lucrărilor este de 222.620,00 de euro, repsctiv 1.095.891 de lei fătă TVA. Al doilea bloc pe lista reabilitării prin PNRR este B2 situat pe strada George Enescu. Pentru reabilitarea acestuia costurile se ridică la 222.620,00 de euro, respectiv 1.095.891,47 de lei. Prins la reabilitare este și blocul A3 de pe strada George Enescu. În acest caz costurile se ridică la 323.166,00 de euro, adică 1.590.849,27 de lei fără TVA. Blocul A2 de pe Aleea Constantin Brâncuși este prins și acesta la reabilitare. Pentru acest condominiu fondurile venite de la MDLPA sunt în cuantum de 223.670,00 de euro, adică 1.101.060,31 de lei fără TVA.

În același lot sunt prinse și blocurile: M28 de pe strada Buziaș, blocul175C de pe strada Paltinului, blocul 175C de pe strada Gorunului. La reabilitare sunt prinse și blocurile K27, K31 și K32 de pe strada Frații Golești, dar și blocurile A15 și A16 din cartierul Brazda lui Novac. Din cartierul Sărari sunt prinse la reabilitare, în acest lot, alte trei blocuri M0, M1 și M3. Valoarea totala a proiectului se ridică la 33.402.366,69 de lei. Așa cum spuneam, valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 33.402.366,69 lei, din care valoarea eligibila din PNRR este de 28.069.215,71 de lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 5.333.150,98 de lei.



Perioada de implementare a proiectului ar urma să se întindă pe o perioadă de 41 luni, începand cu data de 25.10.2022. Data estimată pentru finalizarea proiectului este aprilie 2026.



