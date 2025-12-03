Reabilitare prin demolare. Balconul de la un bloc aflat în reabilitare prin PNRR s-a prăbușit

Scandal la blocurile reabilitate prin PNRR. Unii dintre locatari sunt revoltați de faptul că muncitorii mai mult își bat joc decât să respecte proiectul, ei spun că le-au distrus balcoanele, unele dintre acestea prăbușindu-se în urma intrevențiilor. Din această cauză, proprietarii s-au scandalizat și s-au adunat în această după-amiază în fața unui bloc din cartierul Sărari, chemând reprezentanții primăriei și ai constructorului la fața locului.
Se întâmplă la blocul M3 din cartierul craiovean Sărari, firma care lucrează la reabilitare a demolat balconul unui apartament de la etajul 1, spun proprietarii. Acest lucru s-a întâmplat prin luna august, de atunci lucrările s-au întrerupt, iar locatarii stau și așteaptă. De la primărie li s-a promis că vor veni la blocul cu pricina, ca să vadă cum se poate remedia această gafă a muncitorilor. Nici până în prezent, un reprezentant al administrației locale nu și-a făcut apariția ca să vorbească cu proprietarii și nici un reprezentant din partea constructorului, asocierea SC Plus Confort SRL și SC Construct Erbașu SRL. Proprietarul de la apartamentul 8 , etajul 1 din blocul M3 spune că balcoanele de la respectivul bloc sunt construcții de tip logie, placa de susținere a balconului se mai prelungește cu câțiva zeci de centimetri, iar când muncitorii s-au apucat să desfacă balconul, acesta s-a prăbușit.
Reabilitarea prin PNRR l-a lăsat fără balcon
„Balconul vecinului a fost distrus cu picamerul”
Nu este singurul proprietar nemulțumit. Alții spun că și balcoanele lor sunt afectate și le este teamă să nu se prăbușească și acestea
Acum, proprietarii din blocul M3 se tem că într-o zi se vor trezi și ei fără balcoane, acestea riscând să se prăbușească.
De la primărie și de la constructor nu am obținut un răspuns până la publicarea articolului.
Proiect PNRR
Blocul M3 a intrat la reabilitare prin PNRR într-un lot de 15 blocuri din diferite cartiere ale Craiovei, valoarea proiectului fiind de 33.402.366,69 de lei. Cele 15 blocuri sunt următoarele: B4 de pe strada George Enescu, valoarea lucrărilor este de 222.620,00 de euro, repsctiv 1.095.891 de lei fătă TVA. Al doilea bloc pe lista reabilitării prin PNRR este B2 situat pe strada George Enescu. Pentru reabilitarea acestuia costurile se ridică la 222.620,00 de euro, respectiv 1.095.891,47 de lei. Prins la reabilitare este și blocul A3 de pe strada George Enescu. În acest caz costurile se ridică la 323.166,00 de euro, adică 1.590.849,27 de lei fără TVA. Blocul A2 de pe Aleea Constantin Brâncuși este prins și acesta la reabilitare. Pentru acest condominiu fondurile venite de la MDLPA sunt în cuantum de 223.670,00 de euro, adică 1.101.060,31 de lei fără TVA.
În același lot sunt prinse și blocurile: M28 de pe strada Buziaș, blocul175C de pe strada Paltinului, blocul 175C de pe strada Gorunului. La reabilitare sunt prinse și blocurile K27, K31 și K32 de pe strada Frații Golești, dar și blocurile A15 și A16 din cartierul Brazda lui Novac. Din cartierul Sărari sunt prinse la reabilitare, în acest lot, alte trei blocuri M0, M1 și M3. Valoarea totala a proiectului se ridică la 33.402.366,69 de lei. Așa cum spuneam, valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 33.402.366,69 lei, din care valoarea eligibila din PNRR este de 28.069.215,71 de lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 5.333.150,98 de lei.
Perioada de implementare a proiectului ar urma să se întindă pe o perioadă de 41 luni, începand cu data de 25.10.2022. Data estimată pentru finalizarea proiectului este aprilie 2026.