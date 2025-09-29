Parcarea care nu s-a mai amenajat

În toamna anului 2025, Primăria Craiova cumpăra un teren de la un privat vizavi de biserica Madona Dudu. Scopul declarat, la acel moment, cu privire la această destinație era amenajarea unei parcări. Construcția ar fi fost una binevenită, dat fiind faptul că în zonă este mare bătaie pe un loc de parcare.
Este vorba despre terenul care în trecut a făcut parte din parcul aflat la intersecţia străzilor Madona Dudu, Matei Basarab cu Gh.Bibescu. Parte din acesta a fost retrocedat proprietarilor, îngrădit şi lăsat în paragină ani la rând. Terenul este în suprafaţă de 2.744 mp şi se învecinează cu Parcul 1 Decembrie 1918. În urmă cu câțiva ani, proprietarii au notificat administraţia locală că sunt interesaţi să vândă această suprafaţă.
La rândul ei primăria s-a arătat interesată să cumpere, pentru a amenaja aici o parcare. Iată ce se spunea în hotărârea de Consiliu Local de la acea dată:
Parc în loc de parcare
În cele din urmă terenul a fost achiziționat de Primăria Craiova contra sumei de 4.549.021 de lei, echivalent a 924.899 euro. Proprietarii au primit 337,06 euro/mp. Surpriză însă, administraţia locală craioveană a renunţat la ideea de parcare şi a început amenajarea unui parc.
Totodată, calcanul clădirilor dinspre parc a fost acoperit cu picturi murale în stilul mai multor picturi de acest fel din oraş.
La acest moment, într-adevăr în loc de parcări a apărut un parc. Este bine, este rău? Craiovenii vor decide.