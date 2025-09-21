Autoturism răsturnat la Prunișor

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin intervine la un accident rutier (autoturism răsturnat) pe DN6 in localitatea Prunișor. Nu sunt persoane blocate.

Pe de altă parte, în ultimele 24 de ore, polițiștii mehedințeni au continuat acțiunile pentru menținerea ordinii și liniștii publice, respectarea legislației rutiere de către participanții la trafic, prevenirea traficului și consumului de substanțelor interzise și depistarea persoanelor urmărite.

Pentru protejarea comunității, polițiștii au fost prezenți în stradă și au intervenit operativ la 67 de evenimente sesizate, dintre care 25 sesizate prin SNUAU 112.

Pe timpul misiunilor desfășurate, 81 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare, în vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezență a substanțelor psihoactive și consumului de alcool la volan.

271 de autovehicule și 434 de persoane au fost verificate prin aplicația e-DAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 319 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 113.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 20 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, potrivit legii.

Au fost oprite din a circula pe drumurile publice 12 vehicule, care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.