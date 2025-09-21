Acțiune Blitz a polițiștilor în Vâlcea

Ieri, 20 septembrie a.c., în intervalul orar 11:00-13:00, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au organizat și desfășurat o acțiune BLITZ pe DN 64 – Râureni, având ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

În cadrul activităților, polițiștii au utilizat aparate radar pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și au aplicat măsuri pentru sancționarea abaterilor constatate.

Astfel, au fost controlate 45 de autovehicule și au fost legitimate 47 de persoane.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale, dintre care 25 pentru depășirea vitezei legale, una pentru depășire neregulamentară și patru pentru alte abateri.

Totodată, au fost reținute 7 permise de conducere, dintre care 6 pentru viteză și 1 pentru depășire neregulamentară.

Valoarea sancțiunilor aplicate se ridică la aproximativ 24.000 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa permanent pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice.