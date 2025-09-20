Polițiștii vâlceni, la „vânătoare“ de taxiuri pirat

Vineri, în intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, sprijiniți de specialiști ai Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune pe DN 7, în scopul verificării stării tehnice a autovehiculelor și combaterii transportului ilegal de persoane în regim taxi.

Cu această ocazie au fost controlate 37 de autovehicule și au fost legitimate 42 de persoane.

Polițiștii au aplicat 29 de sancțiuni contravenționale, dintre care 6 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 15 pentru deficiențe tehnice și 8 pentru alte abateri.

Valoarea totală a sancțiunilor a fost de aproximativ 10.000 de lei.

Totodată, a fost reținut un permis de conducere pentru depășire neregulamentară și a fost constatată o infracțiune de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Șofer amendat și lăsat șase luni fără mașină pentru că făcea taxi fără să aibă autorizație

În jurul orei 09.00, polițiștii au depistat, pe DN 7, un bărbat de 40 de ani, care efectua transport ilegal de persoane, contra cost, cu un autoturism, fără a deține autorizația necesară pentru transport în regim taxi. În momentul opririi, acesta transporta patru persoane.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsuri complementare s-a dispus reținerea autorizației de circulație provizorie, a celor două plăcuțe de înmatriculare și imobilizarea vehiculului pentru o perioadă de 6 luni.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră și al prevenirii transportului ilegal de persoane.

