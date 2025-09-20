Mehedinți: 15 permise de conducere reținute de polițiști pe DN 6

Vineri, în intervalul orar 15.00-19.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin au desfășurat o amplă acțiune, coordonată de serviciile rutiere din cele două județe, având ca scop creșterea vizibilității elementului polițienesc, îmbunătățirea gradului de siguranță rutieră pe DN 6 și conștientizarea conducătorilor auto cu privire la importanța respectării regimului legal de viteză.

În județul nostru, polițiștii rutieri au aplicat în total 58 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe au vizat depășirea vitezei legale, respectiv 27, în timp ce pentru depășiri neregulamentare au fost sancționați doi șoferi. Totodată, patru conducători de trotinete au fost amendați pentru abateri de la legislația rutieră, iar alte 25 de sancțiuni au vizat diferite încălcări ale regulilor de circulație.

În urma verificărilor, polițiștii au reținut 15 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare și un set de placate cu numărul de înmatriculare. De asemenea, au fost controlate 79 de autovehicule și legitimate 84 de persoane. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în Mehedinți a fost de peste 38.200 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice.

