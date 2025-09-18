Craiovenii, învăţaţi cum să arunce gunoiul

Recent operatorul de salubritate al oraşului a demarat o campanie în rândul craiovenilor cu scopul de a-i învăţa cum să colecteze selectiv, cu alte cuvinte cum să arunce gunoiul. Craiova beneficiază la acest moment de containere îngropate pentru deşeurile menajere şi de containere de suprafaţă pentru deşeurile reciclabile. Infrastructura este una modernă şi funcţională din vara anului 2021. Cu toate acestea, unii craioveni mai trebuie traşi de mânecă şi atenţionaţi să fie mai atenţi în ce container aruncă gunoiul.

Deşi spun că tot mai mulţi craioveni colectează selectiv, angajaţii Iridex Group Salubrizare au luat la pas cartierele oraşului, să le explice locuitorilor urbei în ce tomberon să-şi arunce gunoiul. Este o campanie de informare numită: Colectăm separat corect. În fapt, angajaţii operatorului merg la platformele de gunoi din cartiere ca să discute, să le explice şi să-i asculte pe craioveni, mai ales pe cei care nu colectează selectiv.

Surprinzător este faptul că după patru cinci ani, de când s-a schimbat radical modul de colectare a deşeurilor în Craiova, mulţi cetăţeni confundă containerele, pentru alții, pare inutil. Alţii nu văd rostul colectării selective pentru că „oricum se amestecă totul”.

Din acest motiv, Iridex Group Salubrizare, alături de primării și ADI ECODOLJ a pornit această campanie de informare diferită, direct la platformele de deșeuri, ca să discute cu oamenii.



„Tot mai mulți craioveni colectează separat, iar acest lucru se vede în cifrele de la lună la lună. Este o evoluție pozitivă, care arată că există dorință de implicare și înțelegere din partea populației.

Cu toate acestea, pentru a crește cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și pentru ca sistemul să funcționeze eficient, este nevoie de eforturi permanente. Colectarea separată nu se consolidează peste noapte, ci prin campanii periodice de informare, comunicare directă în teren, transparență și răspunsuri oneste la întrebările oamenilor. Prin campania „Colectăm separat corect”, desfășurată în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și ADI ECODOLJ, mergem direct la sursă – platformele din cartiere – pentru a discuta cu cetățenii, a le explica concret cum se face colectarea și, mai ales, a-i asculta. Sunt întrebări firești, neîncrederi acumulate în timp, dar și multe sugestii valoroase care ne ajută să îmbunătățim sistemul. Vom continua acest efort alături de autoritățile locale, pentru un oraș mai curat și o comunitate mai informat”, spune purtătorul de cuvânt al Iridex Group Salubrizare, Ana Maria Predilă.

Craiovenii mai aruncă gunoiul și pe jos

Ce-i drept, unii dintre craioveni se deprind cu greu să folosească containerele, dovadă stă modul în care arată multe platforme de gunoi ale oraşului. Deşi există instrucţiuni pentru modul de utilizare a containerelor se pare că nu au prins atât de bine, din care cauză craiovenii aruncă gunoiul lângă tomberoanele îngropate sau le încurcă între ele.



Aceştia spun că: „Nimeni nu mi-a arătat exact ce înseamnă colectare separată”, sau „Nu am încredere că ceea ce separ eu ajunge unde trebuie”, dar şi „Am văzut oameni care aruncă oricum la grămadă…”. Din păcate, mulți craioveni abandonează diferite tipuri de deșeuri chiar lângă platformele de colectare cu containere îngropate din zonele de blocuri. Același lucru se întâmplă și în vecinătatea containerelor supraterane destinate colectării selective. Unii dintre locuitorii ubei aruncă deșeurile reciclabile jos lângă tomberoanele cu destinație specială. În ambele cazuri, saci cu gunoaie zac depozitați lângă containerele îngropate sau lângă containerele unde se golesc deșeuri pe diverse categorii – plastic, metal, sticlă.