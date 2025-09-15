Ce spun cititorii GdS despre măcelul din Craiova

Măcelul de sâmbătă de pe bulevadul Nicolae Romanescu din Craiova a reactivat temerile craiovenilor legate de siguranţa de pe străzile unui oraş pe care autorităţile locale îl promovează de ani buni ca fiind unul turistic. Au fost peste o mie de comentarii din care am selectat o parte. Cele mai multe acuză poliţia de lipsă de implicare în prevenirea unor astfel de incidente, care aruncă o pată de ruşine pe obrazul Craiovei, şi de protejare a clanurilor interlope. Citindu-le, rămâi cu impresia că toţi sunt vinovaţi, că toţi ştiau de probleme. Ce s-a întâmplat la Craiova se întâmplă recurent în toată ţara, deci avem o problemă de fond a cărei rezolvare necesită analiză şi aplicare imediată. Noi prezentăm o parte din comentarii, pe cele mai decente ca exprimare, iar concluzia o trageţi singuri.

„La Craiova, omorurile și scandalul sunt la ordinea zilei, mai rău că în junglă….

unde sunt omorurile și scandalurile la ordinea zilei? Demenți ăștia aveau ceva de împărțit între ei, restul unde sunt? Peste tot este așa nu numai la noi! Diferența este că noi le știm pe toate, suntem deștepți!

Circ ieftin marca m.a.i

Târziu foarte târziu ,poliția află târziu de ce se întâmplă în cartierele mărginașe ale orașelor din RO

Se stia de cateva zile ce va urma. Dar asta e nimic, generatiile urmatoare vor fi si mai periculoase, pt ca sunt si mai mulți.

Asta trebuia înainte, știau cum stau lucrurile, cam jungla în Craiova

Până acu nu știau să patruleze străzile vai de mama lorr

Cine sa patruleze daca fiecare sectie are cate o patrula de politie in dispozitiv pe timpul noptii.. Nu o fi nevoie!

Poliția e ca an filme apare când sa terminat

Acum?? De ce până acum au stat și au dormit în mașină că le dădea soarele în cap,rușine !!!

Politia si procurori sint mina n mina tin cu infractori si obliga partile vatamate sa și retragă plîngerile ca sa stea ei liniștiți

Adăugați-le 5000lei la salariu și niște sporuri, pentru…condiții deosebite!

Câteva zile. Apoi gata. Oricum o perioadă o să fie cuminți toți

Siguranta si incredere… dupa ce aia isi cara topoare si bate…ce mai politia … vai mama lor tot ministerul de interne dar vor pensii si salarii…

Acum e târziu…dacă nu ești în stare să faci prevenție,reactiv ești degeaba.

Tipic sistemului din Romania. Se fac actiuni numai in cazul in care se intampla o nenorocire , nu inainte ca masura de preventie

Nu se va întâmpla nimic, cei vinovați vor scăpa și vor fi în continuare scandaluri. Poliția este doar de decor. Și nu de acum, ci dintotdeauna. Au avut relații bune cu interlopii, înainte de revoluție și acum e la fel. Craiova e orașul cu cea mai coruptă poliție.

Strada este pierduta de mult scoateți pe cei ce plimba hârtii de prin birouri și împreună cu jandarmeria prezenta activa în strada permanent altfel vom pierde toti

20 ani închisoare pentru toți care au fost acolo.Doar asa mai putem întra în normalitate.Mai e o varianta,duși în siberia ,sa nu mai calce pământ romanesc.Atentie…. specimenele astea se înmulțesc în ritm accelerat.

Pai cum au constatat ca exista doar unul care a provocat leziuni cauzatoare de moarte?! … ala care a murit probabil a luat de la mai multi! Clar a fost cu premeditare ca au avut toti obiecte contondente…Parerea mea este ca politia sa fie mai activa pe strazile orasului mai ales comunitarii astia cu aere de politia nationala si au burtile pana la genunchi de la atata odihna si stau cu ochii pe masinile parcate aiurea doar!

Ce sa mai spunem de femeile polițist cu unghi de 3 centimetri și pantaloni mulați care sunt angajate pentru decor

Politia este bună de pus amenzi la cine nu are centură de siguranță sau luminile aprinse acolo își fac treaba cel mai bine îi scoate ăștia la produs sa ne amendeze tot pe noi care îi plătim din salariile noastre care cotizam la stat . Nu va fi nici o dată dreptate în tara asta cu sistemul asta mizerabil

Așa este acolo în romanesti de peste 30de ani…aceleași măceluri…deja picați in penibil toți de la poliție la Primaria Municipiului Craiova…nu ai cum in 2025 sa asiști la așa ceva într-un oraș clasat mondial în târguri in turism și în ce ne mai băgați…cand mor oameni pe bulevarde in stilul asta medieval!!!!jalnic!promovați și măcelurile astea alături de târgul de Paște de Crăciun de intencity de ce vreți voi!rușine

Sincer,ar trebui mai multa implicare a organelor de politie in tot ceea ce se intampla in Craiova…pacat ca unii construiesc l‐a orasul asta minunat ,il dezvoltam (aeroport, hoteluri,parcuri,centru comercial,infrastructura),reusim sa il ducem pe locul 1 pe tara la unele evenimente organizate de edilii Craiovei,si dupa o tara intreaga cat și din străinătate aud evenimente de genul “batai cu topoare si cutite in trafic chiar si pe centru vechi “.Rusine Politiei Craiovei cat si Jandarmeriei si Procurorilor care nu rezolva dosarele .Va rog implicarea autorităților sa fie mai vigilenti ,eficienti,pentru a nu ne mai face Orasul Craiova de râs

ar trebui să fie mai activi noaptea pe calea București

Politia nu poate face nimic în situația asta e o bătaie spontana nu poate păzi toți cocalari și indieni din România.

Poliția trebuia să acționeze cu mult timp înainte,acest conflict mocnea de mult timp.Structurile lor de infiltrați sunt plătite degeaba!

Poate trimiteți si in cartiere, Craioviţa Nouă in special niste echipaje care să ii oblige pe cei ce organizează paranghelii să reducă decibeli dupa ora 23. Ăștia cu petardele dau cu ele până in ora 24 si gata,dar unii ne chinuie nopțile, mai ales în weekend cu niște „bocitori” ce își zic muzicieni,dar care nu au nimic în comun cu muzica. Să distribuim cât mai mulți că poate ajunge si la urechile cui trebuie.

După ce se omoară apare politia la babele cu pătrunjel sint foarte vigilenți

Nimic nu faceti pentru linistea populatiei,sînteți mîna n mîna cu procurori ajutați interlopi si mafioți sa scape de dosare sa nu aveți batai de cap si uite unde se ajunge

aplana înainte ca să se ajungă la măcel.Dar politia comunitara.?Politia azi actioneaza pompieristic Este anunțat evenimentul și apoi de prin birouri pleacă polițiștii în valuri care mai de care mai hotărât sa nu ajungă primul la eveniment sa nu si-o ia în freza.Dupa ce conflictul si-a pierdut din intensitate și doar mai fumega,apar bravii polițiști cu urdori la ochi și…dau informații.Traiasca politia română.! Oare de ce există clanuri de interlopi în Craiova? Simplu poliția, procurori și judecători sunt corupți. Ce tot atîta bla, bla, bla

Pai vedeți de ce nu trebuie un polițist sa iasă la pensie la 49-50 de ani? Ca și asa nu au avut timp sa-si facă treaba! Vedeți de ce nu le trebuie norma de hrana și pensii speciale? Ca nu-si fac treaba. Când un polițist care ia salariu de la stat, primește șpagă sau se da cu infractorii trebuie CONCEDIAT și tăiat DREPTUL DE PENSIE, intrucat e INSELACIUNE, nefacandu-si datoria pentru care era plătit. N-am nimic împotriva, sa-i plătească regește, sa se dea legi care sa-i apere de infractori, dar când au călcat pe bec,afara din sistem si sa dea banii inapoi. Ce tot ne aburesc ca lipsa de personal. Pai, la noi oriunde în tara asta se întâmplă o nenorocire e lipsa de personal. Nu cumva șefii care-i distribuie nu-si fac treaba? Acolo trebuie umblat. Dar, cu Predoiu ministru nu se va întâmpla nimic. Asa ca fiți prevăzători și precauți, nu provocați, evitați cât puteți sa fiți implicați în acte de agresiune ca nu are cine sa ne apere.

Romania e stat mafiot cu institutii de forta aparent functionale, condus de Crima Organizata.

În primul rand ca nu este un incident.este o normalitate.trebuie făcută prevenție.patrule mixte în zonele fierbinti

Nebunie…..dormiți lângă ei….

De ce tb noi sa vedem grotescul lor…zilnic pe străzi!? Când veți preveni asa ceva!!!???? Ei….conduc România din umbra..prin neputință și nepăsarea vostra!!! Poliția arestează ! Justiția îi eliberează !

Poliția își face datoria !

Justiția cu salarii și pensii nesimțite trage de timp la dosare până se prescrie fapta“