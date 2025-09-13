În perioada 13–14 septembrie 2025, Craiova devine din nou gazda șahului de elită, reunind sportivi din țară și din străinătate, la două competiții de amploare desfășurate la Sala Polivalentă.

Primul eveniment este Craiova Grand Prix, un turneu spectaculos cu 300 de participanți din 14 țări, printre care se numără 10 Mari Maeștri Internaționali și o Mare Maestră Internațională, avându-i în prim-plan pe marele maestru internațional Jose Eduardo Martinez Alcantara, originar din Peru, și pe legendarul Viswanathan Anand, de cinci ori campion mondial, a cărui prezență dă strălucire competiției.

Accesul publicului este gratuit, iar partidele vor putea fi urmărite și pe ecranele special amplasate în sală.

Cel de-al doilea eveniment, Grand Prix „Educație prin Șah” Craiova, aduce la tablă peste 200 de elevi, într-o competiție organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, menită să promoveze șahul în rândul tinerilor și să susțină dezvoltarea educațională prin sport. Craiova confirmă încă o dată că este un oraș al performanței și al marilor competiții internaționale.