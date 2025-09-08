Pesta porcină loveşte în Dolj. O mie de porci de la o microfermă din Catane vor fi ucişi

Una dintre puţinele microferme de porci din Dolj a fost lovită de necaz. Din motive pe care autorităţile încearcă să le elucideze, microferma, cu sediul în comuna Catane, se vede nevoită să sacrifice aproximativ o mie de porci din cauză că animalele s-au infectat cu pesta porcină. Alerta a fost trimisă şi în judeţul Timiş, acolo unde microferma trimisese un lot de 700 de porci.

Pesta porcină este una dintre cauzele care a decimat firmele de profil din România. De aceea, în magazine se vinde, preponderent, carne de porc din import. Cazul din Catane este exemplificator pentru situaţia gravă a fermierilor români. Potrivit oficialilor din domeniul sănătăţii veterinare din Dolj, nimic nu anunţa apariţia pestei porcine în Catane. „Este vorba despre o microfermă de îngrăşare a porcilor din comuna Catane. De la începutul lunii august au avut câte unu-două cazuri de decese la porci, dar nimic alarmant, care să semnaleze existenţa pestei. Au dus probe la DSV Dolj, în total 11, iar boala a fost confirmată pe 2 septembrie. Din cei 1800 de porci cât au avut iniţial, 700 au livrat în august către Comtim din Timişoara“, a explicat pentru GdS directorul DSV Dolj, Costică Retea.

Mister în privinţa virusului

Specialiştii sanitar-veterinari nu înţeleg cum a pătruns virusul în microfermă dat fiind faptul că aceasta respectă toate procedurile de dezinfectare şi de prevenire a bolii. „Este o enigmă şi pentru noi, deoarece microferma avea toate măsurile de biosecuritate cerute. Acum lucrăm să vedem cum a pătruns virusul în fermă“, a precizat Retea. Directorul DSV Dolj a spus că nu există niciun pericol în privinţa cărnii trimise la Timişoara, deoarece carnea este în depozite, iar în momentul de faţă se lucrează la trasabilitatea lotului de porci. Înainte de transportul celor 700 de capete la Comtim, microferma a efectuat toate testele necesare. „Alerta a fost trimisă instant prin sistem, iar carnea din ultimele loturi se află în depozite“.

De ce este atât de periculoasă pesta porcină

Pentru că nu există vaccin care s-o combată. „Boala nu are vaccin. De asemenea, o altă problemă este că virusul poate rezista congelat până la doi ani. El nu se distruge nici prin digestie, iar animalele necrofage contribuie la răspândirea virusului. Noi ne luptăm cu morile de vânt pentru că sunt aceşti samsari care vând porci fără documente, iar în gospodării nu se respectă nici o măsură de prevenire a bolii“, a spus şeful DSV Dolj.

Microferma din Catane va fi despăbubită după ce vor fi incineraţi cei o mie de porci pe care îi mai are. O Comisie de Evaluare va stabili atât pierderile directe, cât şi pe cele colaterale, cum ar fi costurile cu forţa de muncă. Ferma ar putea fi repopulată în circa 90 de zile după parcurgerea tuturor paşilor de dezinfectare. Ultima contaminare de asemenea amploare în Dolj a avut loc în 2022 în Ghidici.