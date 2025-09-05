Trei giratorii noi pe inelul de trafic din sudul Craiovei

Primăria Craiova cere Consiliului Judeţean Dolj aproape 2.000 de metri pătraţi cu o lungime de 100 de metri pentru a închide inelul de trafic din zona de sud a Craiovei. Proiectul prevede casetarea canalului deschis de pe strada Râului, realizarea a trei sensuri giratorii şi străpungerea DN 56 şi DN 55 care să facă apoi joncţiune cu Aleea 2 Bechet care duce către strada Potelu şi mai departe către strada Caracal. Scopul: fluidizarea traficului greu pe traseul Filiași – Craiova – Calafat/Bechet.

Consilierii locali din Craiova vor vota astăzi un proiect de hotărâre în cadrul unei şedinţe extraordinare care are rolul de a fluidiza traficul dintre Filiaşi – Craiova – Calafat/Bechet. Este vorba despre modificarea unui contract de asociere între Primăria Craiova şi Consiliul Judeţeanj Dolj aprobat anul trecut. Potrivit documentelor care însoţesc proiectul, contractul se suplimentează cu o suprafaţă de teren de aproape 2.000 de metri pătraţi şi o lungime de 100 de metri de pe DN 56 , aflat în cartea funciară a Podariului, dar preluat apoi de CJ Dolj.

Primăria are nevoie ca CJ să-i pună acest teren la dispoziţie. „Se aprobă modificarea art.5, art.6 și art.8 pct. 8.2 din contractul de asociere încheiat între unitatea administrativ teritorială – Municipiul Craiova și unitatea administrativ teritorială – Județul Dolj, în sensul completării cu terenul în suprafață de 1938 mp, sector de drum DN 56, km.0+400- 0+500, cu o lungime de 100 m, suprafață care face parte din C.F. nr.31634 UAT Podari“, se arată în proiect.

Unde apar giratorii noi

Prin referatul de aprobare nr.283365/2025, al Primarului Municipiului Craiova, se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea contractului de asociere încheiat între U.A.T Municipiul Craiova și U.A.T Județul Dolj, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 175/2024.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/2024, s-a aprobat asocierea între unitatea administrativ teritorială – Municipiul Craiova și unitatea administrativ teritorială – Județul Dolj, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”. Concret, proiectul prevede construirea a trei sensuri giratorii. Unul va apărea la câteva sute de metri distanţă de podul Popoveni către giratoriul din Romaneşti, al doilea va fi amplasat pe drumul către Podari, iar al treilea la intersecţia Bulevardului Romanescu şi aleea Bechetului.

De ce are nevoie primăria de teren

Proiectul pornește de la intersecția str. Râului cu str. Popoveni (pod Popoveni). „Strada Râului este principalul colector de circulație rutieră din zonă având și rolul de descărcător al traficului greu pe relația Filiași – Craiova – Calafat/Bechet. Noul inel rutier va asigura descărcarea orașului de traficul greu de tranzit pe relația Filiași- Calea Severinului- str. Pelendava – str. Brestei – str. Râului – segment de inel rutier nou creat (propus prin proiect) – conexiune DN 56 – conexiune DN 55- Aleea 2 Bechet – str. Bucura – str. Potelu – str. Caracal – conexiune DN6 – bd. Decebal – Calea București (E 574).

Potrivit documentației descriptive privind preluarea administrării de la CNAIR SA a sectorului DN 56, pentru a asigura relaționarea cu drumurile existente, respectiv la intersecția cu DN 56, va fi realizat un sens giratoriu, iar pentru realizarea obiectivului de lucrări în zona DN 56, se impune preluarea de către Beneficiar a podului de pe DN 56 km 0+400 – km 0+500.

Având în vedere că sectorul de drum necesar realizării obiectivului de lucrări în zona DN 56 se afla în proprietatea statului român și în administrarea Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și pe raza UAT Podari, autoritatea publică locală a solicitat Consiliului Județean Dolj, inițierea demersurilor pentru preluarea în administrare a sectorului de drum DN 56 km 0+400 până la km 0+500.

Ulterior, prin Hotărârea nr. 202/2025, Consiliului Județean Dolj, a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Compania Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere delegarea temporară a dreptului de administrare temporară a sectorului de drum național DN 56 km 0+400 – km 0+500, situat pe raza U.A.T. Podari, în favoarea Județului Dolj, imobil aflat în proprietatea statului român și în administrarea Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, identificat conform procesului – verbal de constatare și identificare nr. 13926/19394 din 16.07.2025, în vederea realizării proiectului de investiții, pe o perioadă de 6 ani (inclusiv perioada de garanție a lucrărilor până la recepția finală), de la data încheierii protocolului între Județul Dolj și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

De la Podari la CJ Dolj, apoi la Primăria Craiova

Prin Protocolul încheiat în data de 25.08.2025, între Consiliul Județean Dolj și C.N.A.I.R S.A prin D.R.D.P Craiova, terenul intravilan în suprafață de 1938 m, sector de drum DN 56, km.0+400- 0+500, cu o lungime de 100m, suprafață care face parte din CF nr.31634 UAT Podari, a fost preluat de UAT Județul Dolj.

În vederea realizării în comun a proiectului este necesar ca Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj să pună la dispoziția Municipiului Craiova și terenul în suprafață de 1938 mp, sector de drum DN 56, km.0+400- 0+500, cu o lungime de 100m, suprafață care face parte din CF nr.31634 UAT Podari. Astfel, este necesară modificarea contractului de asociere. Urgența adoptării proiectului de hotărâre este dată de necesitatea obținerii, în timp util, a autorizației de construire, astfel încât obiectivul de investiții să poată fi realizat în termenul prevăzut în contractul de asociere.