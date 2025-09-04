(VIDEO) „Tăticul trapanelelor“ cântă la Craiova de Revelion. Primăria face economii

Revelionul de anul acesta de la Craiova va costa mai puţin, iar municipalitatea a ales să meargă pe mâna unui artist provenit din Bănie. Lipsesc numele mari din anii trecuţi, semn că primăria s-a adaptat situaţiei financiare generale. La ora scrierii acestei ştiri este posibil să se fi stabilit deja firma care va organiza concertele şi va asigura focul de artificii de la trecerea dintre ani. Ofertele la licitaţia organizată de primărie trebuia depuse până pe 1 septembrie.

Pe cine îşi doreşte primăria să aducă pe scena revelionului de anul acesta? Dacă tot plăteşte, poate şi cere, nu? Cap de afiş este Alex Velea, un artist care a ieşit din conul de umbră în care intrase, după ce a început să colaboreze cu Smiley. Velea este soţul Antoniei şi „tăticul trapanelelor“ un stil muzical care combină manelele şi trapul, foarte apreciat de adulţi, adolescenţi, tineri în prepubertate, copii din clasele primare şi, posibil, şi de copiii de la grădiniţă. Depinde ce aud şi pe acasă.

Alex Velea, show 45 de minute

Alex Velea este aşteptat la Craiova să cânte 45 de minute. Al doilea artist care va urca pe scenă este DJ Manuel Riva, cunoscut pentru colaborările sale cu vedete din muzică. Prestaţia sa va dura 60 de minute. Amfitrionul petrecerii va fi MC Tom Crîngureanu, iar atmosfera de dinaintea concertelor va fi asigurată de DJ Emil Safta.

Ultimii doi sunt obişnuiţi ai evenimentelor organizate de primărie, deci se poate spune că sunt de-ai casei. Dacă vă simţiţi fierbinţi în noaptea de Revelion sau sunteţi conştienţi că dragostea se face în minim doi, trebuie să ştiţi că Velea va cânta de la 23.10 până la 23.55, iar Manuel Riva va mixa la anul, adică în 2026, începând cu ora 00.10.

Nu va lipsi tradiţionalul foc de artificii, care va străpunge cerul. Primăria îşi doreşte ca jetul de artificii să ajungă la maxim 100 de metri înălţime. Aşa şi trebuie, să ţinteşti cât mai sus. Cât despre costul distracţiei, să ştiţi că este invers proporţional cu înălţimea jetului: doar 516.000 de lei plus TVA, puţin sub 115.000 de euro, mai puţin decât în anii trecuţi.

Programul de Revelion de la Universitate

20.00 – 21.00 – muzică ambientală la scenă

21.00 – 21.10 – MC

21.10 – 23.00 – DJ Emil Safta

23.00 – 23.10 – MC

23.10 – 23.55 – Alex Velea

23.55 – 00.00 – MC

00.00 – 00.05 – spectacol piromuzical

00.05 – 00.10 – MC

00.10 – 01.10 – Manuel Riva