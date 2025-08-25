Apar străzi noi în Craiova. Cea mai interesantă este „Pădurea urbană“

Primăria Craiova atribuie noi denumiri de străzi pe baza proceselor verbale de delimitare a teritoriului pe care le-a semnat cu comunele Podari şi Şimnicu de Sus în 2021 şi 2022. Denumirile folosite conţin nume de persoane, specii de flori sau copaci. De departe se remarcă o denumire ca un titlu de carte: „Strada Pădurea urbană“.

Motivarea

Într-o frază mai stufoasă decât „Pădurea urbană“ de care vorbeşte primăria, municipalitatea explică demersul de a crea noi nomenclaturi stradale. „Având în vedere Procesul verbal de delimitare a unităților administrativ-teritoriale Craiova-Șimnicu de Sus nr.158854/2021, a Procesului verbal de delimitare a unităților administrativ-teritoriale Craiova-Podari nr.6306/2022, prin care au fost stabilite noi limite administrativ-teritoriale si prin care au fost declarate de uz şi interes local, o serie de drumuri/străzi, precum şi a solicitărilor adresate de către cetăţenii care au donat Municipiului Craiova alei ce deservesc accesul la proprietăţi, a impus actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Craiova prin introducerea/actualizarea acestuia cu noi căi de acces ce deservesc proprietăţi aflate în intravilanul muncipiului şi pentru care este necesară stabilirea de numere factoriale, precum şi identificarea unor căi de acces deja existente în domeniul public al Municipiului Craiova, dar pentru care nu au fost atribuite denumiri distincte, se impune atribuire de denumiri de străzi ce vor completa Nomenclatorul Stradal al Municipiului Craiova şi care, împreună cu numerele factoriale alocate ulterior de către aparatul de specialitate Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin Serviciul Urbanim şi Nomenclatură Urbană, vor constitui adresele proprietăţilor al căror acces se realizează din aceste căi de acces“.

Oportunitatea

Oportunitatea completării Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova cu aceste noi străzi propuse spre a primi denumiri se justifică prin degrevarea străzilor deja existente de adrese derivate din acestea şi din numerele factoriale de bază arondate acestora, ca urmare a dezmembrărilor unor proprietăţi mai mari/ precedate de tranzacţii imobiliare, astfel încât fiecare proprietate să poată beneficia de o adresă distinctă (stradă şi număr factorial) şi care va veni în sprijinul nostru în încercarea de a avea din punct de vedere urbanistic numere factoriale corect atribuite, respectiv afişate.

Denumirile propuse pentru aceste străzi, urmează a fi supuse avizării Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Dolj, prin grija Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului- Serviciul Urbanim şi Nomenclatură Urbană.