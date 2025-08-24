26.7 C
Craiova
duminică, 24 august, 2025
(VIDEO)Cum arată locul incendiului de lângă Podari

Valentin TUDOR
La acest moment incendiul este localizat, astfel ca extinderea flacarilor la vecinătăți a fost eliminată. Nu s-a impus măsură evacuării persoanelor din zonă. Pana în acest moment nu au fost cazuri medicale.

In acest moment Detasamentul 1 de Pompieri Craiova intervine cu 4 autospeciale de lucru cu apa și spuma și un epchipaj medical pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, plastice, cauciucuri, etc în zona Aeroclubului ( ieșirea din Craiova spre loc. Podari). In urma recunoașterii ar fi o suprafață de aprox 7 ha.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

