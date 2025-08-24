(VIDEO)Cum arată locul incendiului de lângă Podari

La acest moment incendiul este localizat, astfel ca extinderea flacarilor la vecinătăți a fost eliminată. Nu s-a impus măsură evacuării persoanelor din zonă. Pana în acest moment nu au fost cazuri medicale.

Incendiu Podari 1 de 2

In acest moment Detasamentul 1 de Pompieri Craiova intervine cu 4 autospeciale de lucru cu apa și spuma și un epchipaj medical pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, plastice, cauciucuri, etc în zona Aeroclubului ( ieșirea din Craiova spre loc. Podari). In urma recunoașterii ar fi o suprafață de aprox 7 ha.