Constructori autohtoni pentru Cartierul chinezesc. Care sunt firmele agreate de Primăria Craiova

În sfârşit, epopeea Cartierului chinezesc se încheie. Primăria Craiova a găsit constructori pentru finalizarea blocurilor de pe strada Caracal. Ruinele de pe strada Caracal sunt în această stare de peste 10 ani. Trei firme au fost acceptate de administraţia locală craioveană şi urmează să încheie contractul.

De data aceasta trei firme s-au arătat interesate să construiască blocuri pe cele „17 structuri existente aflate la stadiul de fundații și radieri”. Cele trei SRL-uri care și-au adjudecat ultima licitație derulată de primărie pentru finalizarea blocurilor de pe strada Caracal sunt: SC District Sud SRL Craiova, SC Recon SA şi SC SOENERG SRL din localitatea Işalniţa.

„Noi am câştigat licitaţia pentru un pachet de două blocuri, cele la care am lucrat noi pe vremea chinezilor. Celelalte pachete au fost câştigate de altem două firme. Restul sunt alocate ANL-ului, dar cu aceasta s-ar desfiinţat, cade în sarcina primăriei să ducă la bun sfârşit lucrările pe un proiect finanţat şi probabil le va scoate la licitaţie”, a precizat Marin Petcu, reprezentan RECON.

(Foto: Facebook Craiova Cetatea Banilor Las Vegasul României)

District Sud SRL este o companie specializată în amenajări interioare și exterioare, înfiinţată în Craiova în anul 2009. Societatea are 3 magazine proprii și un depozit cu materiale de constructii pentru amenajari si decoraţiuni interioare.

SC Recon SA, cu o activitate de 30 de ani în domeniul construcţiilor civile şi industriale. Are în portofoliu unele dintre cele mai importante construcţii realizate în Craiova ultimilor ani. Firma are şi multe contracte cu administraţia locală craioveană şi cea judeţeană. De exemplu, Recon SA a fost singurul ofertant la licitaţia derulată de BERD pentru reabilitarea sediului central al Primăriei şi clădirii Palace.

SC SOENERG SRL din localitatea Işalniţa. Domeniul de activitate al Soenerg Srl conform Registrului Comertului este „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

Încercări eşuate

Procedura de atribuire organizată de primăria Craiova a fost demarată în martie 2025. Firmele interesate erau aşteptate până la mijlocul lunii aprilie, iar atribuirea a avut loc la începutul acestei săptămâni. Trebuie spus că Primăria Craiova a mai încercat în două rânduri să concesioneze terenul în suprafaţă de 17.249,39 mp şi construcţiile edificate pe el. Ultima firmă care „nu s-a înţeles” cu administraţia locală craioveană, deşi părea interesată de concesiune a fost Drum Concept SRL. Aceasta este firma care se ocupă de reparaţii pe străzile, trotuarele, aleile şi parcările din oraş pe contractul cadru.

Ce se concesionează , ce redevenţă se plăteşte

Terenurile și clădirle de pe strada Caracal urmează a fi concesionate pe o perioadă de 49 de ani, contra unei redevența anuale de 63.901 lei/an

Obiectul concesiunii prin licitaţie publică, îl constituie terenul în suprafaţă de 17.249,39 mp, pe care se află edificate construcții (structuri) aflate în diferite stadii de execuție, situat în Craiova, pe strada Caracal astfel:

-lotul 1- teren în suprafață de 4191,81 mp, pe care se află construcțiile(structurile)

-lotul 2- teren în suprafață de 3926,11 mp, pe care se află construcțiile(structurile), aflate în diferite stadii de execuție, ;

-lotul 3- teren în suprafață de 3676,05 mp, pe care se află construcțiile(structurile)

-lotul 4 – teren în suprafață de 1943,96mp;

-lotul 5 – teren în suprafață de 1749,51 mp;

-lotul 6 – teren în suprafață de 1761, 95 mp, pe care se află construcțiile