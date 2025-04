Cum se pot distra craiovenii azi la Târgul de Paște

Ce program anunță primăria pentru data de 12 aprilie la Târgul de Paște. Concertele se vor tine la Teatrul de vară din Parcul Romanescu.

În Poienița fermecată vor avea loc următoarele evenimente:

• 10:00 – 12:00 Atelier Căsuța cu păsărele, Leroy Merlin

• 11:00 Atelier Masca mea de carnaval, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri

• 11:00 Atelier Teatru interactiv, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri

• 11: 00 – 17:00 Atelier Meșteșuguri de odinioară, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

• 12:00 – 19:00 Atelier String Art, Leroy Merlin

• 12:00 – 16:00 Ateliere de mișcare, Olteniada – Centrul Comunitar Ford CCF

• 12:00 – 18:00 Atelier pictare 3D Creastation, Centrul Comunitar Ford CCF

• 14:00 – 16:00 Atelier de pictură, Muzeul de Artă Craiova

• 14:00 – 18:00 Ateliere TNT, Centrul Comunitar Ford CCF

• 14:00 – 18:00 Ateliere de pictat, Asociația Life is better with friends

La Teatru de Vară

• 17:00 – 18:30 Hai la Târgul din Bănie ,Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri: Constantin Enceanu, Liliana Popa, Lavinia Bârsoghe, Marius Măgureanu, Luiza Turcu, Alex Golfin, Gabriel Liu și dansatorii Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj

• 18:40 – 19:10 Spectacol de dans, Dance Beat

• 19:15 – 20:15 Caravan of songs, Filarmonica Oltenia

• 20:20 – 21:20 Casual Band by Bogdan UȚĂ

La Foișor

• 17:00 Spectacol interactiv pe picioroange, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri

• 16:00 – 18.00 Treasure Hunt, Organizația Studenților Politehniști

La Velodrom

• 18:00 – 20:00 Aventura baloanelor – ridicări de la sol, cu balonul cu aer cald

În zona Lac – Debarcader

• 20:30 – 20:40 proiecții holografice pe lac

Evenimentele pot fi reprogramate în caz de vreme nefavorabilă