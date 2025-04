Reținut după ce a ajutat o tânără care a furat 23.000 de euro și 7.500 de lire sterline

Poliţiştii din Calafat au dispus reţinerea unui tânăr de 28 de ani, din comuna Ghidici, acuzat de favorizarea făptuitorului. Potrivit oamenilor legii, la domiciliul bărbatului au fost găsiţi 23.000 de euro și 7.500 de lire sterline, bani furaţi de o tânără de 19 ani din locuinţa unui bărbat din Calafat. În faţa oamenilor legii, înainte de percheziţii, suspectul a susţinut că nu ştie nimic de furtul banilor.

Oamenii legii au explicat că banii ar fi fost furaţi de o tânără de 19 ani. Suspecta este o rudă a părţii vătămate, iar tânărul reţinut este prietenul acesteia.

„În fapt, la data de 7 aprilie, ora 04.00, polițiștii calafeteni au fost sesizați de un tânăr de 28 de ani, din Calafat, cu privire la faptul că i-au fost sustrași bani din locuință. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. În urma cercetărilor, polițiștii identificat o tânără de 19 ani, din Calafat, bănuită că în perioada 5-6 aprilie, ar fi mers în vizită la locuința persoanei vătămate, de unde ar fi sustras o cutie metalică ce conținea 23.000 euro și 7.500 lire sterline. În prezent, tânăra se sestrage de la cercetări, polițiștii desfășurand activități pentru depistarea acesteia și luarea măsurilor care se impun. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate de polițiști și predat persoanei vătămate”, au precizat poliţiştii.

Banii furaţi, găsiţi la prietenul suspectei

Oamenii legii au mai stabilit că, după furt, banii au ajuns la prietenul suspectei. Tânărul este acuzat de favorizarea făptuitorului.

„Pe data de 8 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, au efectuat o percheziție domiciliară, la locuința unui tânăr de 28 de ani, din comuna Ghidici, pentru documentarea activităţii într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. În urma percheziției, poliţiştii au descoperit și ridicat 23.000 euro și 7.500 lire sterline, bani proveniți din comiterea unei infracțiunii de furt.

Polițiștii au stabilit că tânărul de 28 de ani, din Ghidici, ar fi desfășurat activități care au îngreunat cercetările polițiștilor în cauză penală, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului”, au mai explicat oamenii legii.

Tânărul de 28 de ani a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore. Suspectul urma să fie dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citeşte şi: Agresor sexual din autobuz, trimis să facă muncă în folosul comunităţii la RAT Craiova