Recalcularea pensiei blocată pentru foşti angajaţi ai SC Reloc SA

„Noi am lucrat la Reloc o viaţă întreagă. Am lucrat în condiţii grele, zgomot, praf, gaze. După apariţia legii de recalculare a pensiilor, la Casa de Pensii ni s-au cerut adeverinţe pentru sporuri. Am mers la fabrică şi am solicitat. Am făcut asta anul trecut. Au trecut 6 luni şi noi nu am primit aceste adeverinţe”, spune un fost angajat de la Reloc.