Judecaţi într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a şapte inculpaţi, cinci bărbaţi şi două femei, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional, trafic de persoane şi proxenetism. Anchetatorii au precizat că inculpaţii au racolat mai multe tinere pe care le-au transportat în Franța, unde le-au obligat să practice prostituţia. Grupul infracţional s-a constituit în 2022, în Drobeta-Turnu Severin, au mai explicat procurorii.

Anchetatorii au explicat că gruparea infracţională era specializată în comiterea infracţiunii de proxenetism.

„Din investigațiile efectuate a rezultat că membrii grupului au racolat de pe teritoriul României mai multe persoane vătămate, provenite cu precădere din medii sociale sărace, pe care le-au transportat în Franța, în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției. De asemenea, aceștia au adăpostit victimele în diverse locații închiriate în regim hotelier și au înlesnit găsirea clienților prin intermediul unor anunțuri postate pe site-uri de escorte.

Sumele de bani obținute în urma practicării prostituției au fost trimise în România prin intermediul serviciilor de transfer monetar rapid, dar și cu sprijinul unor persoane care se deplasau în țară. Pentru ascunderea sursei ilicite, sumele de bani au fost investite în achiziționarea, pe numele unor interpuși, de bunuri imobile și mobile de valoare (terenuri și autoturisme de lux) și construcția unor locuințe”, au precizat anchetatorii.

Acţiunea din România şi Franţa, coordonată de Eurojust

La începutul lunii iulie 2024, oamenii legii a pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară. Au fost identificate și ridicate mai multe laptop-uri, telefoane mobile, carduri bancare, înscrisuri şi sume de bani. De asemenea, a fost pus sechestru pe două autoturisme în valoare totală de 30.000 de euro. În acelaşi timp, o acţiunea asemănătoare a avut loc în Franţa.

„Simultan cu activitățile desfășurate în România, pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă, au fost audiate mai multe persoane și au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză. Acțiunile din ambele state au fost coordonate de către Eurojust”, au mai precizat procurorii.

Judecaţi într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism

Pe 4 iulie 2024, Tribunalul Mehedinți a dispus arestarea preventivă a doi bărbaţi. Un alt inculpat din dosar a fost plasat sub control judiciar. Cei doi inculpaţi arestaţi preventiv au fost plasaţi sub control judiciar în noiembrie, anul trecut. Pe 11 februarie, procurorii au dispus trimiterea în judecată a şapte inculpaţi. Cinci dintre inculpaţi se află sub control judiciar, iar altul în arest. Acesta din urmă a fost arestat preventiv în octombrie 2024, la cererea procurorilor DIICOT. În dosar sunt şase părţi vărtămate, victime ale grupului infracţional. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi şi urmează să parcurgă procedura de cameră preliminară.

Pe 12 februarie, instanţa a dispus menţinerea măsurilor preventiive faţă de şase inculpaţi din dosar. Hotărârea Tribunalului Mehedinţi a fost contestată de doi dintre inculpaţi la Curtea de Apel Craiova. Joi, pe 20 februarie, instanţa a respins ca nefondate contestaţiile inculpaţilor. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.