Un elev de 13 ani din Gorj a scris o carte despre cutremurele din Santorini

Ștefan Protesi Sefter, un elev de 13 ani, din Târgu Jiu, a reușit o performanță uluitoare pentru vârsta sa. A reușit să scrie o lucrare despre cutremurele din Santorini, Grecia.

Zona a fost zguduită în ultima perioadă de foarte multe seisme. Populația a fost evacuată și au fost luate măsuri pentru evenimente mai grave. Insula Santorini are o importanță economică majoră, fiind vorba despre o zonă turistică.

Fenemenele seismice din Grecia i-au atras atenția elevului de clasa a VII-a, din Târgu Jiu, pasionat de meteorologie, fizică, astronomie și matematică. Deține o stație meteo complexă la Târgu Jiu, dotată și cu senzori care înregistrează și activitatea seismică. Pasiunea sa este recunoscută și la nivel public, având o pagină meteo pe facebook.

Ștefan a beneficiat și de susținere din partea părinților, care i-au spus să elaboreze lucrarea despre cutremurele din Santorini, alături de profesoara de fizică Mădălina Negrescu și profesoara de geografie Violeta Bărboi.

Cartea a fost consultată deja de un profesor universitar

Lucrarea scrisă de Ștefan, elev la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, din Târgu Jiu, a fost deja consultată de un profesor universitar din Iași, care i-a recomandat să o extindă.

Lucrarea se numește „Cutremurele din Santorini, cauze, riscuri și efecte”. Elevul de 13 ani va scrie și o lucrare despre cutremurele care au zguduit Gorjul în urmă cu 2 ani. Tânărul are o memorie care i-a uimit pe profesori. A obținut premii la concursurile de fizică și matematică. Are peste 15 premii și mențiuni.

„Mă aflam în biroul meu și cercetam stația seismică. După câteva momente, am observat foarte multe evenimente în zona Santorini, Grecia. La început nu le-am dat prea multă importanță. Câteva zile mai târziu, când numărul de cutremure a ajuns la peste 1650, am decis să cercetez amănunțit zona și să studiez site-urile de vulcanologie și geologie locale ale lui Tom Pfeiferr.

Ulterior, am căutat câteva teze de doctorat de la universitatea din Heraklion, Creta, și de pe site-ul lui Tom Pfeiferr, am conspectat informațiile esențiale și le-am expus în carte. Cu ajutorul aplicaților de seismologie, am creat imagini cu seismograme și repartizarea seismelor etc. și scenarii legate de zonele afectate de anumite magnitudini. S

tudiul tezelor de doctorat folosite pentru scrierea cărții mi-a deschis și mai mult fereastră către această pasiune, așadar va urma o nouă carte care se va intitula „Seismicitatea zonei Oltenia Gorj: tectonică, cauze și caracteristici”“, a povestit Ștefan Protesi Sefter.

Cartea este disponibilă la următorul link:

https://docs.google.com/document/d/1BBjo0SleU-q18YfMTeHfJR18CR9IymRW/edit

