Ce investiţii vrea să facă Primăria Craiova din bugetul local anul acesta

Primăria Craiova face anul acesta investiţii publice în valoare totală de 188.637.000 de lei din bugetul local. Proiectul de hotărâre privind bugetul Craiovei pe anul 2024 a trecut în şedinţa Consiliului Local care a avut loc luni, cu girul consilierilor PSD şi în ciuda celor de la PNL şi USR, care au votat împotrivă şi care l-au numit un buget „al sărăciei“.

Aproape 31 de milioane de lei pentru reabilitarea sediului Primăriei Craiova

În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a investiţiilor publice din bugetul local propuse de executiv pentru acest an. În bugetul total propus intră şi unele plăţi care ar fi trebuit făcute de anul trecut, însă ordonanţa austerităţii a împiedicat ca acestea să mai poată fi făcute. La capitolul „Autorități publice și acțiuni externe“, municipalitatea a pregătit un buget de 75.653.000 de lei. Cei mai mulţi bani, adică 30.827.000 de lei, vor merge către proiectul de reabilitare a sediului Primăriei Municipiului Craiova din strada A.I. Cuza. O altă plată importantă va fi făcută pentru amenajarea clădirii din strada A.I. Cuza, nr. 1. Este vorba despre suma de 26.841.000 de lei. Lucările de aici sunt gata deja.

Apoi urmează alte investiţii mult mai mici. Primăria va aloca Achiziții 6.156.000 de lei pentru achiziția de imobile (terenuri, construcții). Alte 5.500.000 de lei se vor cheltui pe un acord-cadru pentru „Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi”.

Un milion de lei pentru Pieţe şi Târguri

Mai departe, primăria a propus majorarea capitalului pentru Termo Urban cu suma de Majorare capital Termo Urban 4.500.000 de lei. Majorare de capital va primi şi SC Pieţe şi Târguri Craiova. Este vorba despre suma de 1.008.000 de lei. Primarul Craiovei a şi explicat, în şedinţa CL, motivul pentru care această sumă a fos alocată către Pieţe şi Târguri. Este vorba despre construirea pieţei din Brazda lui Novac. Municipalitatea va mai achiziţiona tehnică de calcul în valoare de 410.000 de lei, o centrală telefonică de 31.000 de lei, o staţie de sonorizare în valoare de 274.000 de lei, licenţe în valoare de 50.000 de lei, centrale termice pentru imobilul din strada Bujorului nr. 17, în valoare de 25.000 de lei şi un studiu de fezabilitate pentru un sistem informatic integrat pentru digitalizarea proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, pe care se va plăti 21.000 de lei.

De asemenea, municipalitatea mai cumpără un kit de producție foto – video, care va costa 10.000 de lei. Urmează capitolul „Alte servicii publice generale“, iar în cadrul acestuia se vor achiziţiona camere foto pentru Direcția Evidența Persoanelor, în valoare de 18.000 şi tehnică de calcul – stații de lucru All in One, pentru aceeaşi instituţie. Acestea vor costa 27.000 de lei. Aşadar, un total de 45.000 de lei. Totodată, la categoria „Ordine publică și siguranță națională“ se va cumpăra o sirenă electronică de 1200W. Aceasta va costa 70.000 de lei.

Câţi bani s-au alocat pentru învăţământ din bugetul local

Ajungem acum la Învăţământ, pentru care Primăria Craiova a alocat 12.787.000 de lei anul acesta. Lista de achiziţii este destul de lungă. Însă printre cele mai importante investiţii se numără proiectul pentru „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova“, pentru care primăria va plăti 9.600.000 de lei. Apoi urmează cofinanţarea pentru Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova“, care se ridică la 500.000 de lei. De asemenea, se vor înlocui două cazane şi arzătoarele centrale termice de la Liceul Charles Laugier, cu suma de 160.000 de lei. Aceeaşi operaţiune se va face şi la CN Ştefan Velovan, cu 100.000 de lei. Însă aici se va înlocui şi un hidrant exterior.

La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto se vor da 170.000 de lei pentru proiectul Creșterea calității educaționale (actualizarea și adaptare documentației tehnice faza S.F.). O altă investiţie pe care vrea să o facă primăria va ajunge la Liceul de Industrie Alimentară pentru o linie tehnologică pentru cantină. Suma alocată pentru acest proiect ajunge la 227.000 de lei. La Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu se va cumpăra o centrală termică pe gaze naturale, care va costa 1.200.000 de lei. Şi la Grădiniţa cu Program Prelungit „Eden” se vor cumpăra două centrale termice în valoare de 125.000 de lei. Acestea ar fi cele mai scumpe investiţii. Pe lângă ele se vor mai cumpăra diferite obiecte de mobilier, echipamente pentru bucătării sau spălătorii.

Pentru sănătate a fost prinsă din bugetul local doar o sumă simbolică, de 1.000 de lei. Explicaţia primăriei este aceea că se aşteaptă finanțarea pe fonduri europene, iar apoi dacă va fi nevoie de cofinanțare, primăria va aloca suma necesară.

Olguţa Vasilescu mizează pe recreere

La capitolul „Cultură, recreere și religie“, Olguţa Vasilescu a fost foarte darnică, iar din bugetul local de anul acesta se vor aloca 25.670.000 de lei. Cei mai mulţi bani vor merge către întreținerea grădinilor publice, parcurilor şi zonelor verzi, bazelor sportive și de agrement – 25.561.000 de lei. Din aceşti bani, 15.553.000 de lei vor fi folosiţi pentru amenajarea Skate Park-ului. Încă 6.000.000 de lei pentru achiziţia de echipamente pentru locurile de joacă (acord-cadru). Suma de 1.400.000 de lei va fi folosită pentru revitalizarea Zonei Cornițoiu – etapa 1 (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție).

De asemenea, cu 733.000 de lei se va achiziționa şi monta pardoseală pentru suprafața de joc din incinta Sălii Polivalente. Cu 952.000 de lei se va cumpăra o mașină de marcaj rutier. Alţi 603.000 de lei se vor folosi pentru achiziționarea de scule pentru prelucrarea lemnului. De asemenea, se vor cumpăra patru roboţi pentru piscină în valoare de 170.000 de lei şi o prelată pentru acoperirea bazinelor cu 40.000 de lei. Cel mai probabil aceste produse vor ajunge la Water Park. Alţi 109.000 de lei din bugetul local se vor mai cheltui pentru relocarea și restaurarea Bisericii din lemn din Pocruia. Suma include şi dirigenţia de şantier.

Cât plătim pe concesiunea iluminatului public

O altă cheltuială importantă suportată din bugetul local se referă la concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, care va costa 5.750.000 de lei. Alţi 785.000 de lei se vor da pentru realizarea PUG-ului municipiul Craiova. Cu 800.000 de lei se va înlocui sistemul de acces și ticheting în parcarea subterană. În cheltuielile din bugetul local de anul acesta Primăria Craiova a prins şi 500.000 de lei pentru amenajarea unei parcări supraetajate P+3. Aceasta se va construi în zona Liceului Energetic. Încă 140.000 de lei au fost distribuiţi către un studiu de fezabilitate privind amenajarea unor parcări supraetajate în oraş. Primăria mai plăteşte încă 310.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate privitor la un parc fotovoltaic pe care vrea să îl construiască. Cu încă 180.000 de lei se va cumpăra o maşină pentru spălarea şi curăţarea pardoselii din parcarea subterană.

Primăria pompeză mulţi bani în reabilitarea străzilor şi pasajelor

La capitolul „Protecţia Mediului“, primăria face o investiţie importantă de 19.486.000 de lei. Din aceşti bani, cei mai mulţi, adică 17.000.000 de lei vor merge către „Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuție). Alţi 1.651.000 de lei se vor utiliza pentru achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice. Unul dintre cele mai importante capitole este cel al transporturilor, pentru care primăria a alocat 41.532.000 de lei. Din aceşti bani, 25.000.000 de lei sunt destinaţi pentru modernizarea și reabilitarea străzilor, aleilor și trotuarelor (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică şi execuţie). Aici este vorba despre un acord-cadru.

Alte 10.000.000 de lei sunt alocaţi pentru lucrările de la Străpungere străzilor Traian Lalescu – Calea București – Henri Coandă. Tot pentru această lucrare vor mai fi cheltuiţi alţi 42.000 de lei pentru P.T. ŞI D.E. Încă 5.800.000 de lei vor fi alocaţi pentru reabilitarea și modernizarea străzilor și aleilor din municipiul Craiova (PT+ex.). Aceste lucrări fac parte tot dintr-un acord-cadru. Modernizarea străzii Mălinului şi construirea Pasajului Gârleşti au fost preluate de Compania Naţională de Investiţii. Dar şi primăria a prins nişte sume în buget pentru aceste lucrări. În total, pentru ambele proiecte, municipalitatea a alocat în buget 490.000 de lei.

Pe lângă cele menţionate, se vor reabilita şi pasajele din Craiova, dar şi un podeţ, pe suma totală de 4.154.000 de lei. Din aceşti bani, cu 3.004.000 de lei se reabilitează Pasajul rutier Electroputere, iar cu 1.050.000 de lei se va reabilita Pasajul suprateran de la kilometrul 0. Alţi 100.000 de lei vor fi alocaţi pentru un podeț canal (SF, P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuție).

Citeşte şi: Şedinţa CL Craiova – „bugetul sărăciei“, „gaura covrigului“ şi visele Olguţei Vasilescu