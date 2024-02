Şedinţa CL Craiova – „bugetul sărăciei“, „gaura covrigului“ şi visele Olguţei Vasilescu

Şedinţa Consiliului Local (CL) al Muncipiului Craiova, care a avut loc luni dimineaţa, şi care a avut ca temă principală votarea bugetului Craiovei pe acest an, a început cu o serie de amendamente din partea consilierilor PNL şi USR. Aceste amendamente au însemnat, de fapt, înţepături la adresa administraţiei actuale, dar mai ales la adresa primarului Craiovei – Lia Olguţa Vasilescu. Bugetul Craiovei a fost numit unul „al sărăciei“, iar un consilier USR a vrut să sintetizeze amendamentele pe care le-a făcut printr-un exemplu. Acesta a cumpărat un covrig special pentru şedinţa CL, pe care l-a ridicat tacticos şi a susţinut că distribuirea banilor din bugetul local a fost făcută astfel încât craiovenii au parte doar de „gaura covrigului“. Primarul a susţinut, în replică, faptul că toate proiectele pe care le-a promis vor fi duse la îndeplinire şi că anul acesta s-au alocat mulţi bani pentru investiţii.

Promisiunile electorale ale Olguţei, luate la ţintă. PNL, un soi de protesc fără sonor

Bugetul Craiovei pentru acest an a aprins scântei în şedinţa CL al Municipiului Craiova. Consilierii PNL şi USR au avut o mulţime de amendamente, care mai apoi au picat pe capete dată fiind majoritatea PSD-ului. Fiind an electoral, reprezentanţii fiecărui partid se miră cum să îşi susţină cauza, iar Olguţa Vasilescu a fost luată la ţintă şi i s-au reproşat toate proiectele promise şi neîndeplinite după patru ani de mandat.

Nici aceasta nu s-a lăsat mai prejo. A dat replica fiecărui consilier fără să uite să spună că toate proiectele vor fi bifate şi că, în acest an, bugetul pentru investiţii este mult mai mare faţă de cel de anul trecut. O noutate a şedinţei a fost aceea că mai mulţi membri PNL s-au adunat în faţa sălii de şedinţă, într-un soi de protest fără sonor. Aceştia au avut la ei pancarte pe care erau menţionate diverse nemulţumiri la adresa administraţiei actuale.

„Covrigul este mâncat de executivul PSD, iar craiovenilor le rămâne doar gaura covrigului“

Câţiva consilieri USR au ţinut să critice bugetul, iar Cezar Drăgoescu l-a comparat cu un covrig, din care craiovenii s-ar alege cu „gaura“. „M-am uitat pe bugetul pentru anul 2024 pe care dumneavoastră îl propuneţi şi constat, încă o dată, din păcate, că este un buget al sărăciei, un buget care nu are legătură cu cetăţenii. Am văzut că faceţi majorări de capital pentru societăţi, găuri negre, cum sunt Pieţele şi Târgurile – 1 milion de lei. În continuare ne comportăm ca o agenţie imobiliară şi am alocat pentru achiziţii imobile – 6 milioane de lei, deşi în ultimii doi ani am tot cumpărat terenuri pe care nu s-a făcut nimic, în loc să se facă locuri de joacă sau parcări. 800.000 de lei bani pentru reînnoirea sistemului de ticketing în parcarea subterană. Adică pentru două tonomate de tichete vreţi să alocaţi undeva la 200.000 de euro.

Pe partea de investiţii, se vede clar că este an electoral. Suma alocată anul acesta pentru investiţii nu are absolut nicio legătură cu realitatea ultimilor trei ani. În 2021 s-au făcut investiţii de 30 de milioane de lei în Craiova, în 2022 de 45 de milioane, iar anul trecut de 55 de milioane de lei. De fiecare dată aţi realizat sub 50% din ceea ce aţi promis. Acestea sunt date matematice ce nu pot fi contrazise. Am făcut o comparaţie cu celelalte bugete aferente unor oraşe asemănătoare cu Craiova. Colectăm cel mai puţin, avem cel mai mic buget din venituri proprii. Acesta este un semnal de alarmă pentru cei ce conduc acest oraş de peste 30 de ani.

Ca să sintetizez, să înţeleagă toată lumea – acesta este bugetul Craiovei (n.r. – un covrig), de la fabrica de covrigi PSD. Covrigul este mâncat de executivul PSD, iar craiovenilor le rămâne doar gaura covrigului. Evident că grupul USR va vota împotriva acestui buget!“, a spus Cezar Drăgoescu, consilier USR.

„Acest buget nu reprezintă interesele craiovenilor“

Un alt consilier din partea USR, Iulia Dudu, a spus că primarul Craiovei nu a reuşit să ducă la îndeplinire ceea ce a promis pentru a câştiga alegerile din 2020. „Bugetul acesta, al anului 2024, ar trebui să reflecte închiderea unor investiţii pe care doamna primar le-a declarat prioritare la începutul mandatului şi cu care a câştigat alegerile în 2020. Ca să dau câteva exemple, doamna Vasilescu a declarat ca prioritate amenajarea a cinci parcări supraetajate. Nu cred că cineva şi-a parcat maşina într-o astfel de parcare fiindcă nu există. SF-uri peste SF-uri, bani băgaţi în hârtii, dar parcări tot nu avem. Spitalul pentru copii a fost o altă promisiune a primarului. Nu avem nimic. Declara la vremea respectivă că în anul 2022 va demara proiectul propriu-zis al spitalului, pe fonduri europene. Nu avem nici acest spital, nu avem nimic.

Despre Pasajul Gârleşti este o întreagă poezie. A început cu un SF de 50 de milioane, anul trecut s-a făcut o reactualizare la 129 de milioane de lei, acum avem încă o reactualizare a SF-ul, la 135 de milioane de lei. Noi am votat toţi banii de care a fost nevoie, dar nu s-a făcut nimic. De ce ne-aţi tot dat să votăm aceste acte? Canalizare în toate cartierele Craiovei – un alt proiect pe care l-aţi promis în 2020. Suntem în 2024 şi după patru ani, la Făcăi, la Mofleni, de exemplu, avem canalizări nefuncţionale. De aceea, consider la fel ca şi colegii mei că acest buget nu reprezintă interesele craiovenilor“, a spus Iulia Dudu, consilieri USR.

„Nu pot să remarc decât că în acest buget sunt nişte teme de campanie electorală“

Nici criticile din partea PNL nu au lipsit, iar consilierii acestui grup politic s-au opus şi ei, ca şi cei de la USR, votului pentru bugetul Craiovei. „Nu pot să remarc decât că în acest buget sunt nişte teme de campanie electorală, unele dintre ele folosite în campania din 2012, când ni se promitea reabilitarea termică a blocurilor şi şcolilor din Craiova. O altă temă de campanie a fost cea din 2016, când se vorbea despre realizarea Pasajului Gârleşti, nici acesta nu a fost realizat. Vreau să susţin şi eu câteva amendamente. Este vorba despre realizarea unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic pentru un pasaj suprateraj în zona Lăpuş. În fiecare dimineaţă şi după-amiază zona este efectiv blocată. Nu datorită turiştilor, ci pentru că există mulţi craioveni care merg la muncă sau îşi duc copiii la şcoli şi grădiniţe…. .

De asemenea, trebuie să urgentăm construirea de parcări supraterane. De asemenea, la spitalele care aparţin de primărie nu există locuri de parcare pentru bolnavi sau aparţinători. Ar mai fi, de asemenea, asfaltarea unor străzi din Craiova care nu au fost asfaltate niciodată – Aleile Gârleşti, Aleea 2 Cantonului, Drumul Ungurenilor, etc“, a spus Teodor Sas, consilier PNL.

Adriana Ungureanu, tot de la PNL, a solicitat, printre altele, un pasaj suprateran în zona Ford din cauza aglomeraţiei care se formează în fiecare zi. Legat de pasajele supraterane propuse, Olguţa Vasilescu le-a recomandat consilierilor să mai bată pe la uşile Ministerului Finanţelor, condus de un ministru PNL, şi să obţină finanţare pentru ele.

„Ce visează doamna primar noaptea, se face a doua zi“

Marian Vasile, proaspăt exclus din PNL, a subliniat încă o dată că se cheltuie prea mulţi bani pe salarii şi că investiţiile lipsesc. Acesta a mai spus că în Craiova se face tot ce visează primarul peste noapte. „Bugetul este unul dezechilibrat, deloc în interesul cetăţenilor. Am obosit să tot spun acest lucru încă din 2012 şi chiar nu mă aşteptam ca în ultimul an de mandat să faceţi un buget-minune. Acest buget are două componente – de investiţii şi de funcţionare. La investiţii nimic concret, ne scărpinăm după ureche, facem parcări supraterane şi pasaje de câţiva ani. Dar nu intru în amănunte. Vă garantez că dacă aş intra, de mâine serialul „Las Fierbinţi“ s-ar filma la Craiova.

Un lucru este cert: ce visează doamna primar noaptea, se face a doua zi. Dacă visează frumos, cumpărăm balerine de milioane de euro, dacă visează concedii facem sere exotice. Poate mai visaţi şi urât şi faceţi şi Dracula Park. De secţiunea de funcţionare nu vorbeşte nimeni. Trebuie să ştie toţi craiovenii că sunt băgate salarii mari pentru boierimea PSD din toate regiile şi pentru toate rudele şefilor PSD, angajate în toate regiile fără niciun fel de competenţă. Vă daţi seama că nu putem vota acest buget. Partea bună este că este ultimul buget al doamnei primar“, a spus acesta în şedina CL.

Chiar şi Olguţa Vasilescu a surâs când a auzit că se face în Craiova ce ea visează noaptea şi i-a răspuns lui Marian Vasile. „Domnule Vasile, o daţi iarăşi cu boierimea PSD. Să ştiţi că sunt salarii foarte mici în administraţia locală şi în regii. Chiar i-aş invita pe colegii care sunt directori la regii să spună care sunt salariile şi ale lor şi ale lucrătorilor mai ales. Şi vom vedea cam care e boierimea asta. Care nu este pesedistă pentru că şi dumneavoastră aveţi în administraţia locală mai mulţi prieteni la uşile cărora bateţi de câte ori aveţi nevoie“, a spus Olguţa Vasilescu.

Rugămintea Olguţei nu a avut ecou, fiindcă niciun şef de regie care se afla în sală nu a luat cuvântul să spună ce salariu are.

Olguţa Vasilescu: Procentul pentru investiţii este cu 110% mai mare decât cel de anul trecut

Primarul Craiovei a ţinut să dea replică fiecărui amendament şi a avut grijă ca în niciun răspuns să nu omită să transmită că orice piedică din proiectele promise nu a ţinut de proasta administrare, ci de aspecte exterioare. A mai susţinut că tot ce a promis se va realiza, chiar dacă nu se ştie exact când.

„Bugetul Craiovei este anul acesta în sumă de 352 de milioane de euro. Secţiunea de funcţionare este de 139 de milioane de euro, iar secţiunea de dezvoltare este de 105 milioane de euro. Faptul că acordăm o foarte mare atenţie investiţiilor cred că este relavant. Mai ales dacă ne uităm la procentul de anul acesta – 110% mai mare decât cel de anul trecut. De ce anul acesta şi nu anul trecut? În primul rând pentru că anul acesta se termină licitaţiile. În al doilea rând, pentru că sunt câteva investiţii pe care le-am realizat anul trecut, dar în lunile noiembrie şi decembrie nu am mai avut voie să facturăm, să plătim, din cauza OUG care ne-a împiedicat să facem acest lucru. De aceea unele investiţii se regăsesc şi în bugetul de anul acesta“, a explicat primarul Craiovei.

Craiova primeşte mai puţini bani din bugetul naţional. Olguţa nu are explicaţii

Olguţa Vasilescu a mai susţinut că este nemulţumită de slaba colectare a taxelor şi impozitelor şi a trimis săgeţi către Ministerul Finanţelor care dă mai puţini bani pentru oraşul nostru anul acesta.

„Cei 1 milion de lei pe care îi dăm Pieţelor sunt pentru construirea pieţei din Brazda lui Novac. Anul trecut a început această investiţie, s-au făcut licitaţia şi toţi ceilalţi paşi, iar acum doar se va face construcţia. Referitor la achiziţia de terenuri, să ştiţi că pe toate terenurile pe care le-am achiziţionat există ori investiţii publice ori au fost salvate de construcţia de blocuri. Ne mai întrebaţi de ce nu s-au realizat până acum investiţiile. E foarte simplu: nu s-au terminat licitaţiile.

Noi trebuie să aşteptăm şi în momentul în care se finalizează automat se începe şi construcţia propriu-zisă. Ne mai spuneţi că suntem oraşul care colectăm puţin faţă de alte oraşe, iar aici sunt de acord cu dumneavoastră. Din această cauză, au fost făcute vreo trei schimbări de directori la taxe şi impozite, tocmai pentru a încerca să întărim echipa şi să îi facem că conştientizeze că, până la urmă, cei mai mulţi bani pe care îi avem la dispoziţie sunt de la bugetul local. Avem, anul acesta, 686 de milioane de lei care vin din taxe şi impozite.

De asemenea, de la bugetul de stat sunt 224 de milioane de lei, chiar mai puţin decât anul trecut, dar nu cunosc motivele. Poate o să ne explice şi nouă domnul ministru al Fianţelor de ce… . Iar de la UE avem 312 milioane de lei, din care 217 milioane din PNRR“, a spus aceasta.

Parcări supraetajate s-ar putea construi prin parteneriat public-privat

Olguţa Vasilescu a făcut scut în faţa săgeţilor venite din partea USR şi PNL şi a găsit explicaţii pentru fiecare proiect nereuşit de până acum. „Despre parcările supraterane. Acestea nu s-au realizat pentru că trebuie să facem mai întâi partea de documentaţie. Apoi vom finaliza printr-o construcţie propriu-zisă. Însă vom lua în calcul şi o variantă pe care o fololes şi alte oraşe precum Timişoara sau Braşovul. Este vorba despre un parteneriat public-privat.

Astfel, aceste construcţii să se facă de firme private, iar primăria să dea concesiunea pe terenuri. La ei se derulează mai repede lucrurile, la noi sunt mari întârzieri cu licitaţiile. Legat de spitalul pentru copii. Noi suntem singurul oraş din România care a reuşit să ridice un spital cu patru corpuri, în Sărari. A durat destul de mult această investiţie, trei ani, s-a făcut pe bani din bugetul local. Dar de această dată lucrăm pe fonduri europene. SF-ul pentru spitalul pentru copii s-a terminat, proiectul este depus pe fonduri europene, însă ca orice investiţie de acest tip durează mult. Important este, însă, că se va face“, a mai susţinut edilul.

Pânza freatică ar fi de vină pentru problemele cu introducerea canalizării

Fiindcă a fost adusă în discuţie lipsa canalizării pe mai multe străzi, primarul s-a făcut că uită de existenţa unor mari probleme cu firmele care lucrează la reţeaua de canalizare din oraş, care nu îşi fac treaba şi care au lăsat multe străzi într-o stare jalnică, şi a dat vina pe pânza freatică.

„În cee ce priveşte canalizarea în cartiere, acesta este un proiect al CAO, pe care îl are în implementare. Primăria este beneficiar. Pe foarte multe străzi s-a introdus deja canalizarea şi ele au fost date înapoi spre primărie pentru asfaltare. Unele s-au şi asfaltat deja. În ultimii doi ani am avut peste 200 de străzi care s-au asfaltat după ce s-au introdus utilităţile. Sunt şi zone, însă, unde într-adevăr este o problemă foare mare. Aşa cum este această parte din cartierul Brestei unde pânza freatică este la un metru de suprafaţă. Asta în condiţiile în care ei trebuie să lucreze la patru metri adâncime. Vă daţi seama că este aproape imposibil să lucreze. Aşa că se aşteaptă de la proiectant o soluţie“, a susţiut Olguţa Vasilescu.

Cetăţenii ar fi de vină pentru că nu li se reabilitează termic blocurile

Şi pentru reabilitarea termică a blocurilor, care s-a făcut la prea puţine blocuri faţă de ceea ce s-a promis în campania electorală, primarul a găsit o explicaţie. Asociaţiile şi cetăţenii sunt de vină fiindcă nu au revenit cu documentaţia şi semnăturile necesare. „Legat de reabilitarea termică a şcolilor şi blocurilor, să ştiţi că sunt unul dintre puţinii primari din România care s-a întâlnit cu absolut toţi preşedinţii de asociţii de proprietari. În momentul în care am declanşat această operaţiune de reabilitare i-am chemat pe toţi, le-am explicat ce înseamnă, le-am spus că pe PNRR este gratuit. Mai departe nu ştiu ce au transmis oamenilor.

Cert este că nu ni s-au întors decât vreo 50 de blocuri cu documentaţia şi lista de semnături complete. Cred că problema trebuie căutată în altă parte, nu la primărie. La şcoli se lucrează într-un ritm infernal de trei ani de zile. Am alocat câte 10 milioane de euro în fiecare an pentru investiţii în şcoli. Anul acesta avem 50 de milioane de euro pentru şcoli. La fel, acolo unde am primit solicitări de la directori le-am băgat în proiectare pentru a fi finaţate din fonduri europene. Acolo unde directorii nu au fost foarte atenţi, nu mai este problema noastră. Dacă nici nu şcoli şi în spitale nu am investit….nu ştiu ce să mai spun“, a mai spus primarul Craiovei.

Şedinţa CL s-a încheiat într-o notă calmă, iar bugetul Craiovei a trecut în ciuda amendamentelor venite din partea USR şi PNL, care au picat cu brio, retezate de majoritatea PSD din Consiliul Local.

