Bugetul CJ Dolj pentru anul 2024, cu 15,2% mai mare comparativ cu anul trecut.Cele mai multe fonduri merg la dezvoltare

„Cele mai mari investiţii încep în acest an. Proiectul prevede peste 883 de milioane de lei, cu 15% mai mult faţă de anul precedent. La partea de venituri sunt preconizate peste 116 milioane de lei, iar 58,7% din buget merge pe dezvoltare, o creştere cu 517 milioane de lei. În plus, se prevede o sporire cu 21% pe investiţii, şi cu 7,7 % la funcţionare. Sursele de finanţare pentru investiţii provin din fonduri europene – 88 de milioane de lei, alocaţii bugetare – 17 milioane de lei, alte surse (taxe, impozite, etc.) – 2,8 milioane de lei”, a precizat Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.